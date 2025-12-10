لم تتوقف أبدًا ردود الفعل حول تصريحات محمد صلاح الحادة ضد ناديه ليفربول ومدربه آرني سلوت، وقد انقسم العالم الكروي، إعلاميًا وجماهيريًا، بين مدافع ومهاجم للنجم المصري. مساء أمس انضم تييري هنري لجبهة الهجوم بتصريحات حادة وقاسية ضد اللاعب. فما الذي قاله؟
فيديو | كلام قاسٍ .. تييري هنري منضمًا لجبهة "الهجوم" ضد محمد صلاح: لقد أخطأ وما يطلبه ليس من حقه!
انفجار صلاح ورد ليفربول
جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة تواليًا خلال مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، في سابقة لم تحدث منذ انضمامه للنادي عام 2017.
وعقب التعادل 3-3، فجّر النجم المصري غضبه بتصريحات حادة، مهاجمًا المدرب آرني سلوت ومؤكدًا أن العلاقة بينهما "غير موجودة"، مضيفًا أن مواجهة برايتون المقبلة قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول، بعدما دعا والدته لحضور المباراة لتكون "وداعية".
وقال صلاح: "أنا محبط جدًا، قدمت الكثير لهذا النادي، لكن يبدو أن هناك من يريد التخلص مني. لا أفهم لماذا لم تعد هناك علاقة مع المدرب، ولماذا أشعر بأنني أُلقى تحت الحافلة". وأضاف: "لقد كسبت مكاني بجهدي، ولا ينبغي أن أقاتل كل يوم من أجله. تلقيت وعودًا الصيف الماضي ولم تُنفذ".
وفيما ألمح إلى إمكانية رحيله في يناير، رد المدرب سلوت بحزم، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع تجاوز القواعد، وقرر استبعاد صلاح من قائمة الفريق لمباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مساء أمس في ميلانو وانتهت لصالح الفريق الإنجليزي بهدف نظيف.
وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة "أنا هادئ ومهذب، لكن هذا لا يعني أنني ضعيف. إذا خرج لاعب بتصريحات كهذه، علينا أن نرد، وردنا واضح: هو ليس معنا الليلة ولن يسافر".
وأكد سلوت أن القرار تأديبي بحت بعد خرق صلاح لقواعد التعامل الإعلامي، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بوجود أي توتر قبل تلك التصريحات، وأن صلاح كان محترفًا في التدريبات حتى تلك الليلة.
وختم المدرب: "له الحق في شعوره، لكن ليس في مشاركة ذلك مع الإعلام. تحدثت معه اليوم وأبلغته بقراري فقط، لم يكن حوارًا طويلًا".
بحضور هنري .. نقاش حاد بين كاراجر وريتشاردز
خلال الاستوديو التحليلي لمواجهة إنتر وليفربول في دوري أبطال أوروبا مساء أمس، شهدت الحلقة التي قدمتها كايت عبده على شبكة "CBS Sports" جدلًا محتدمًا حول قضية محمد صلاح بين كاراجر وميكا ريتشاردز.
بدأ ريتشاردز بالدفاع عن صلاح، مؤكدًا أنه كان من المفترض أن يشارك أمام ليدز، مشيرًا إلى قدرته على استغلال الهجمات المرتدة رغم تراجع مستواه الحالي. وأضاف أن غضب اللاعب مفهوم نظرًا لسجله المميز في الدوري الإنجليزي.
لكن كاراجر عارضه بشدة، مؤكدًا أن ليفربول كان بحاجة لمدافع أكثر من مهاجم، مشيرًا إلى أن صلاح اللاعب الوحيد الذي لا يشارك في الدفاع أو الكرات الثابتة، وأن اللاعب البديل جرافنبرخ صنع هدف الفوز أمام ليدز.
استمر ريتشاردز في الدفاع عن صلاح، مؤكدًا مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، لكنه أقر بأن طريقة تعبير اللاعب عن غضبه لم تكن مثالية. وأوضح أن هناك طرقًا متعددة للتعامل مع الإحباط، دون الحاجة للانتقاد العلني.
حتى تييري هنري حاول تهدئة النقاش، لكنه لم يفلح، بينما واصل كاراجر التأكيد على دور صلاح المحدود في الدفاع وتأثيره على استقرار الفريق الدفاعي خلال المباريات السابقة.
انتهى الحوار باتفاق الطرفين على عدم مشاركة صلاح في الدفاع، قبل أن تختتم كايت عبده النقاش وتعيد التركيز على مواجهة ليفربول وإنتر.
كلمات قاسية من هنري
النجم الفرنسي المعتزل أدلى بدلوه في قضية صلاح بعد هذا النقاش الساخن بين زميليه في الاستوديو التحليلي لقناة "CBC Sports"، وقد انضم لجبهة الهجوم ضد اللاعب المصري، موجهًا له كلمات قاسية عن كيفية التعامل مع الأزمات الشخصية في وقت معاناة الأندية.
هنري أكد على أن صلاح أخطأ في حديثه عن أزمته مع المدرب علنًا، وخاصة في توقيت خروجه بتلك التصريحات الغاضبة، مشيرًا إلى أنه مر بتلك التجربة مرارًا خلال عمله تحت قيادة آرسين فينجر وبيب جوارديولا ولم يتحدث عن الأمر للصحافة أبدًا، بل عالجه بطريقة أخرى وداخل الغرف المغلقة.
وأضاف "لا أحد يتحدث عن مسيرة محمد صلاح وما حققه خلالها، نحن نتحدث عن موقف محدد أراه أخطأ به، فاللاعب لا يحق له التحدث عن أموره الشخصية علنًا في لحظة يتعرض فيها ناديه لمعاناة كبيرة، بل تفعل هذا في غرف الملابس، وقد فعلت هذا بالفعل".
تابع "دخلت إحدى المرات إلى غرفة الملابس وحطمت كل شيء موجود فيها، دخلت مكتب المدرب واشتكيت من بعض الأمور، وفي إحدى المرات جلست أتابع إحدى مباريات برشلونة من المدرجات، لكن هل سمعني أحدكم أتحدث عن ذلك علنًا؟ لا، لأن هناك فريق وعليك حماية فريقك بكل شيء ممكن ومهما كان الثمن".
"أتفهم إحباط صلاح وحاجته للحديث، لكني لا أتفهم الكيفية والتوقيت، ما فعله لا يُمثل أي منطق بالنسبة لي. لقد أخطأ".
صلاح كان قد وصف العلاقة مع سلوت بأنها "غير موجودة"، وقد رد هنري على ذلك بإيضاح طبيعة العلاقة الواجبة بين المدرب واللاعب، بقوله "العلاقة بين المدرب واللاعب تعتمد على الأداء فقط، إن كان اللاعب يؤدي جيدًا فهو يلعب، وإن تراجع مستواه فمركزه يكون مهددًا، ليس من حق أحد أن يضمن مركزه خاصة في نادٍ بحجم ليفربول. الأمور لا تسير هكذا".
وأتم "أقول كل هذا دون المس بمسيرة صلاح وما أنجزه مع ليفربول، هو لاعب استثنائي بالتأكيد، لكن ما فعله كان خاطئًا".
ليفربول يفلت من إنتر دون صلاح
جدير بالذكر أن ليفربول نجح في الانتصار أمام إنتر على ملعب سان سيرو، بهدف نظيف، سجله دومينيك سوبوسلاي من ضربة جزاء في الوقت القاتل، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.
هذا الفوز رفع رصيد كتيبة سلوت للنقطة الـ12 في المركز الثامن بجدول الترتيب، فيما تجمد النيراتزوري عند النقطة الـ12 في المركز الخامس، متفوقًا بفارق الأهداف على الفريق الإنجليزي.