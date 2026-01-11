Kylian Mbappe Barcelona Real MadridGetty
محمود خالد

فيديو | تصرف غير مفهوم من مبابي "الغاضب" لزملائه بعد خسارة السوبر الإسباني!

برشلونة يحرم مبابي من بطولة جديدة مع ريال مدريد..

وسط علامات الاستياء البادية على وجهه، أثار تصرف النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حالة من الجدل، أعقاب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني، والمنقولة حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" بشكل مجاني.

وتمكن برشلونة من الظفر بكأس السوبر الإسباني، بموسم 2025-2026، فوق أرض ميدان الإنماء بجدة، بعد حسم الكلاسيكو "المثير"، أمام ريال مدريد، بنتيجة (3-2)، ليؤكد هيمنة هانزي فليك، على لعبة "النهائيات"، ويضع تشابي ألونسو على حافة الخطر في الميرينجي.

في لقاء شهد تقدم برشلونة "3" مرات، جاءت أهدافه عن طريق رافينيا "هدفين" وروبرت ليفاندوفسكي، بينما حاول الريال التعادل "مرتين"، عن طريق فينيسيوس جونيور، وجونزالو جارسيا، فيما لعب الحارس جوان جارسيا، دور البطولة في إنقاذ البلوجرانا من الريمونتادا مجددًا، في الدقائق الأخيرة، خاصة بعد إكمال اللقاء بعشرة لاعبين، إثر طرد القائد فرينكي دي يونج.

  • Kylian MbappeGetty Images

    ماذا فعل كيليان بعد خسارة السوبر؟

    ورصد الناقل الرسمي للكلاسيكو، علامات الاستياء على وجه كيليان مبابي، أثناء تسلم لاعبي ريال مدريد، للميداليات الفضية، حيث بدا وكأنه يوجّه زملاءه في الملعب ثم يتجه إلى خارج الملعب.

    واختلفت التفسيرات حول تصرف كيليان مبابي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين "فرضية" مطالبته لزملائه بالمغادرة قبل توجه لاعبي برشلونة لرفع الكأس، أو رفضه التوجه لتنظيم ممر شرفي للمنافس أثناء التوجه للمنصة لاستلام الميداليات الذهبية.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    الرد على مقاطعة التتويج

    وجاءت كاميرات الجماهير لتوجه ردًا على محاولات مبابي، لمنع زملائه من حضور حفل تتويج برشلونة بكأس السوبر، خاصة وأن صحيفة "آس"، كشفت عن تنظيم برشلونة لممر شرفي، من أجل التصفيق للريال، أثناء الذهاب لاستلام الميداليات الفضية.

    وزاد الإعلامي علاء سعيد، من الشعر بيتًا، حينما نشر مقطع فيديو، يؤكد أن لاعبي الريال ظلوا متواجدين في أرض الملعب، أثناء احتفال برشلونة بكأس السوبر، ما يفنّد الاتهامات الموجهة إلى مبابي بالمقاطعة، ليظل غضبه بحاجة إلى التفسير.

  • Xabi Alonso & Kylian Mbappegetty

    مشاركة "حذرة" من مبابي

    وقرر تشابي ألونسو، إشراك كيليان مبابي "بديلًا" في الدقيقة 76، بعد سحب المهاجم جونزالو جارسيا، الذي وقّع على الهدف الثاني.

    مبابي وصل جدة، قبل نهائي السوبر بساعات، بعدما أعلن ألونسو عن تحسن الفرنسي كثيرًا، من إصابته في الركبة، رغم تأكيده على ضرورة "الحذر" من الدفع بهدّاف الريال في تلك المواجهة، خاصة وأن تشابي رفض التعجّل في إشراكه أمام أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي.

    وكان مدير برنامج "تييمبو دي خويجو" في إذاعة كادينا كوبي، باكو جونزاليس، قد وجه تحذيرًا من إمكانية حقن مبابي، من أجل المشاركة في الكلاسيكو، واصفًا الأمر بـ"الجنون"، والذي قد يعرّضه لإصابة خطيرة.

    وخلال مشاركته في "14" دقيقة خلال الكلاسيكو، لم يوجه مبابي أي خطورة على مرمى الحارس جوان جارسيا، حيث لم يسدد أي كرة، سواءً بين الخشبات الثلاث أو خارجها، مكتفيًا بمحاولة صناعة الفرص، كما تسبب في تلقي دي يونج، قائد برشلونة، بطاقة حمراء، بعد التدخل بقوة ضده.

  • FC Barcelona v Real Valladolid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    برشلونة يحافظ على رقمه القياسي .. وفليك ملك النهائيات

    وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على رقمه القياسي، كونه الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما وصل إلى البطولة رقم "16" في تاريخه، ليبعد الفارق عن غريمه ريال مدريد، الذي يمتلك "13" لقبًا.

    ورسّخ برشلونة، قاعدة المدرب هانزي فليك، التاريخية، باعتباره "ملك النهائيات"، حيث واصل العلامة الكاملة في مسيرته التدريبية، بالفوز في جميع النهائيات الثمانية التي تأهل إليها كمدير فني..

    * قاد بايرن ميونخ للفوز على باير ليفركوزن (4-2)، في نهائي كأس السوبر الألماني 2020.

    * قاد بايرن ميونخ للفوز على باريس سان جيرمان (1-0)، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

    * قاد بايرن ميونخ للفوز على إشبيلية (2-1)، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2020.

    * قاد بايرن ميونخ، للفوز على بروسيا دورتموند (3-2)، في نهائي كأس السوبر الألماني 2021.

    * قاد بايرن ميونخ للفوز على تيجريس أونال (1-0)، في نهائي كأس العالم للأندية 2021.

    * قاد برشلونة للفوز على ريال مدريد (5-2) في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025.

    * قاد برشلونة للفوز على ريال مدريد (3-2) في نهائي كأس ملك إسبانيا 2025.

    * قاد برشلونة للفوز على ريال مدريد (3-2) في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

    وبخلاف ذلك، فإن هانزي فليك، توج مع منتخب ألمانيا، كمساعد مدرب، بلقب كأس العالم 2014، بعد التغلب على الأرجنتين، في المباراة النهائية، بنتيجة (1-0).

