فيديو | بيرس مورجان يدافع عن صديقه كريستيانو رونالدو بعد طرد أيرلندا: "ميسي فعل نفس السلوك ولم يحدث شيء!"

الإعلامي البريطاني يواصل الدفاع عن رونالدو

واصل الإعلامي البريطاني بيرس مورجان حملة دفاعه المستمر عن صديقه كريستيانو رونالدو، مع حدوث شيء جديد يتعلق بطرده في مباراة أيرلندا.

ومن المعروف عن مورجان دعمه الشديد لكريستيانو رونالدو، بصفة علاقة الصداقة التي تجمعهما والتي تجعل مورجان خيارًا أول دائمًا للبرتغالي في التصريحات النارية.

  • ماذا قال بيرس مورجان؟

    ونشر مورجان عبر "إكس" لقطات للأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يضرب بالمرفق لاعبًا في إحدى مباريات الدوري الأمريكي مع عبارة: "وعندما فعل ميسي نفس الشيء مؤخرًا، لم يتم فعل أي شيء".

    وكانت قد شهدت مواجهة المنتخب البرتغالي أمام نظيره الأيرلندي، مساء الخميس، ردود فعل واسعة تجاوزت نتيجة المواجهة نفسها، بعدما بدا تركيز الجماهير والإعلام منصبًّا على واقعة طرد النجم كريستيانو رونالدو، التي خطفت الأضواء بشكل كامل.

    وتعرّض رونالدو للطرد عند الدقيقة 61 من اللقاء الذي انتهى بخسارة البرتغال بهدفين دون رد، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026. هذه الهزيمة أجّلت حسم تأهل المنتخب البرتغالي إلى المونديال حتى السادس عشر من نوفمبر 2025، حين يستضيف منتخب أرمينيا في لشبونة في مواجهة سيكون عنوانها "لا بديل عن الفوز".

    ورغم الإخفاق، ما يزال منتخب البرتغال يحتل صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن المجر التي تلاحقه في الوصافة، وثلاث نقاط عن أيرلندا صاحبة المركز الثالث، وهو ما يزيد من اشتعال المنافسة قبل الجولة الأخيرة.

  • كيف حدثت واقعة الطرد؟

    بدأت تفاصيل الحادثة في الدقيقة 59 عندما دخل رونالدو في احتكاك قوي مع المدافع الأيرلندي دارا أوشي داخل منطقة الجزاء. سقط اللاعب الأيرلندي على أرض الملعب بعد ضربة تلقّاها من رونالدو، ليشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه النجم البرتغالي، وسط ردود فعل غاضبة من الأخير تجاه اللاعب والجمهور، بدا فيها وكأنه يسخر من بكائهم.

    لكن الأمور تغيّرت سريعًا، بعدما استدعت غرفة تقنية الفيديو "فار" الحكم لمراجعة اللقطة. وبعد مشاهدة الإعادة، قرر الحكم إلغاء البطاقة الصفراء واستبدالها بالحمراء مباشرة، ليغادر رونالدو الملعب وسط صيحات الجماهير الأيرلندية التي قابلت خروجه بإيماءات ساخرة.

  • رونالدو مهدد بالغياب عن بداية كأس العالم 2026

    وفي تطور مهم، أكدت شبكة "بي إن سبورتس" باللغة الإنجليزية أن عقوبة الطرد التي حصل عليها رونالدو قد تمتد إلى بطولة كأس العالم 2026، وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وتنص القوانين على أن الإيقافات المتعلقة بالسلوك العنيف تنتقل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم إذا لم يستكمل اللاعب عقوبته خلال التصفيات.

    وبحسب الشبكة، فإن رونالدو يواجه احتمال الإيقاف لمباراتين أو أكثر نتيجة التدخل العنيف على دارا أوشي، كما سيغيب بشكل رسمي عن لقاء البرتغال أمام أرمينيا في الجولة الأخيرة من التصفيات.

    وفي حال تأهل البرتغال مباشرة للمونديال، فإن أي عقوبة إضافية سيتلقاها النجم البرتغالي سيتم تنفيذها في مرحلة المجموعات من كأس العالم.

  • تأكيد جديد يصدم جماهير رونالدو

    الخبير القانوني السعودي عبدالمجيد المنصور، نائب رئيس لجنة المسابقات سابقًا، أكد عبر حسابه على منصة "إكس" أن طرد رونالدو سيعقبه قرار انضباطي من "فيفا" يتضمن إيقافًا لا يقل عن 3 مباريات.

    وأوضح المنصور أن العقوبة ستؤثر على مشاركة رونالدو في كأس العالم في حال تأهل البرتغال مباشرة، إذ سيغيب عن أول مباراتين على الأقل في دور المجموعات. أما إذا أنهى المنتخب البرتغالي التصفيات في المركز الثاني واتجه للملحق الأوروبي، فسيتم تنفيذ العقوبة خلال مباريات الملحق قبل انطلاق المونديال.