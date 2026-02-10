فيديو: أندرياس بيريرا يعيق ميمفيس ديباي، زميله السابق في مانشستر يونايتد، فيتزحلق الأخير ويفشل في تسجيل ركلة جزاء في ديربي كورينثيانز-بالميراس.

تحدث ديباي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة، مشيرًا إلى التكتيكات الخفية التي استخدمها بيريرا قبل أن يوجه نداءً إلى المشجعين. وكتب على إنستغرام: "نتيجة الليلة الماضية لا تعكس طبيعة المباراة. أظهرنا خلال معظم المباراة أننا نريد الفوز أكثر منهم، لكن للأسف لم نكن فعالين بما يكفي".

"تركت حادثة ركلة الجزاء طعمًا مرًا لأنني لم أخطئ أبدًا طوال مسيرتي. الجميع شاهد ما حدث، لكن لا بأس. أتحمل المسؤولية. سأبقي رأسي مرفوعًا وأؤمن بفريقي. بدعم المشجعين، سنفوز قريبًا بمزيد من الألقاب. دعونا نمضي قدمًا".

ومع ذلك، كانت هذه هي المرة الثانية التي يضيع فيها ديباي ركلة جزاء في مسيرته مع كورينثيانز حتى الآن. في الموسم الماضي، شعر بالحرج بعد أن تصدى حارس المرمى لركلة بانينكا التي سددها ضد ميراسول.