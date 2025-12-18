FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP
فيديو | ما أسهل تصيد الأخطاء يا أبو ليلى!.. لاعبو الأردن يرفضون مصافحة طارق السكتيوي

لقطة مثيرة للجدل ظهرت عقب مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025

ظهرت لقطة مثيرة للجدل عقب مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025 والتي انتهت بفوز أسود الأطلس 3-2 بعد ذهاب المباراة للأشواط الإضافية.

ووقف لاعبو المغرب في ممر شرفي لمواساة لاعبي الأردن الذين حققوا الوصافة، يتقدمهم المدرب طارق السكتيوي الذي أصر بنفسه على قيادة هذا الممر الشرفي.


  • لاعبا الأردن يرفضان مصافحة طارق السكتيوي

    لكن المثير للاستغراب، هو أن لاعبي الأردن رفضوا مصافحة السكتيوي كما أظهرت الكاميرات في البداية، وبالتحديد الثنائي حسام أبو الدهب وسالم عبيد.

    بل إن اللقطة أظهرت بوضوح أن السكتيوي حاول جلب حسام أبو الدهب إليه كي يصافحه، بينما استمر أبو الدهب في طريقه نحو منصة استلام الميداليات ولم يصافحه سالم عبيد بعدها.

  • موقف يزيد أبو ليلى وسالم الدوسري

    اللقطة ذكرت البعض بتصريحات يزيد أبو ليلى حارس المرمى الأردني عن لقطة أخرى كانت قد حدثت قبل مباراة السعودية والأردن في ربع النهائي، بعد المباراة صرح يزيد أبو ليلى في المؤتمر الصحفي بأن قائد المنتخب السعودي "عليه أن يكون متواضعًا".

    فقبل انطلاق المباراة، لم تُرصد أي مؤشرات توحي بوجود توتر أو خلافات بين لاعبي المنتخبين، سواء خلال عمليات الإحماء أو أثناء مراسم الدخول لأرض الملعب، كما سارت مجريات اللقاء دون احتكاكات غير طبيعية، إلا أن ما جرى خلف الكواليس – بحسب رواية يزيد أبو ليلى – كشف عن صورة مغايرة تمامًا.

    ما أشار إليه حارس مرمى منتخب الأردن، يزيد أبو ليلى، الذي خرج بتصريحات مثيرة عقب اللقاء، موجهًا انتقادات مباشرة إلى نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري، متهمًا إياه بعدم التحلي بالتواضع والتعامل بشكل غير لائق مع لاعبي “النشامى” قبل صافرة البداية.

    وقال أبو ليلى خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لدي رسالة لسالم الدوسري، وأتمنى منه التواضع، فهو لاعب كبير، لكن قبل المباراة لم يقم بالسلام علينا بالشكل المطلوب"، في إشارة واضحة إلى استيائه من تصرفات اللاعب السعودي.

    وأضاف حارس الأردن: "تفاجأنا أنا وزملائي بما بدر منه، حيث لم يمد يده للمصافحة، ولم ينظر إلينا أثناء السلام، وهو أمر غير متوقع من لاعب بمكانته»، قبل أن يقارن سلوك الدوسري بما وصفه بالنموذج المثالي، مستشهدًا بـياسر القحطاني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، والذي اعتبره "أسطورة حقيقية داخل وخارج الملعب".

  • الرد على أبو ليلى

    لكن هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، إذ سرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة مصافحة لاعبي المنتخبين لبعضهم البعض قبل بداية اللقاء، وذلك بحضور طاقم التحكيم، في محاولة لتوضيح حقيقة ما جرى.

    وأظهر الفيديو المتداول أن سالم الدوسري قام بمصافحة لاعبي المنتخب الأردني بشكل طبيعي، تمامًا كما فعل باقي لاعبي المنتخب السعودي، وهو ما يتناقض مع رواية أبو ليلى التي تحدث فيها عن تجاهل متعمد وعدم مد اليد للسلام.

    وبالتدقيق في المقطع المصور، تبين أن حارس مرمى الأردن، وبسبب ارتدائه قفاز الحراسة في تلك اللحظة، كان يصافح لاعبي المنتخب السعودي باستخدام قبضة اليد، وهي نفس الطريقة التي استخدمها سالم الدوسري عند السلام عليه، ما يدعم فكرة أن الأمر لم يخرج عن الإطار الطبيعي المتبع بين اللاعبين قبل المباريات.

    وبين رواية حارس النشامى وما أظهره الفيديو المنتشر، يبقى الجدل قائمًا حول تفسير ما حدث بالفعل، في واقعة أضافت بعدًا جدليًا جديدًا لمواجهة عربية ساخنة، لم تخلُ من التوتر خارج الملعب، رغم هدوئها داخله.

    كأس العرب 2025 - فيديو | دليل براءة سالم الدوسري .. اتهامات حارس الأردن "باطلة"

  • ما أسهل تصيد الأخطاء يا أبو ليلى!

    يمكن القول إن تصيد الأخطاء سهل، هذه هي الرسالة المؤكدة التي ينبغي أن تصل إلى أبو ليلى، والذي لم يكن في أفضل مستوياته بالنهائي، فقد تسبب في هدف أول تاريخي للمغاربة، وكاد يكلف الأردنيين أكثر من هدف بخلاف الهدفين اللذين سجلهما عبد الرزاق حمدالله ومنحا الفوز للمغاربة، تركيز أبو ليلى يبدو أنه انصرف كثيرًا قبل النهائي عن مجرد كرة القدم!.

