فيديو | وكأن الهزيمة في الملعب لا تكفي.. بيكيه يخسر والمشجعون يذكرونه بأغنية شاكيرا الساخرة!

شوهد المدافع السابق لمانشستر يونايتد وبرشلونة، الذي اعتزل كرة القدم الاحترافية في عام 2022 للتركيز على مشاريعه التجارية، وهو يسير في شوارع المدينة الإسبانية المستقلة بعد آخر هزيمة لفريق أندورا في دوري الدرجة الثانية.

أدى استحواذ بيكيه على النادي إلى صعوده السريع عبر الدرجات، لكن يوم الأحد كان صعبًا على الرئيس البالغ من العمر 38 عامًا. تعرض فريقه لهزيمة قاسية بنتيجة 2-1 أمام سبتة في ملعب ألفونسو موروبي، وهي نتيجة تجعله في النصف السفلي من الجدول ويقترب بشكل خطير من الهبوط.

ومما زاد الطين بلة، أظهرت لقطات تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من المشجعين يقتربون بسيارتهم من موكب بيكيه. وبينما كان الفائز بكأس العالم يسير مرتديًا قبعة، في محاولة للتخفي، فتح الركاب نوافذ السيارة وشغلوا أغنية "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" لشاكيرا وبيزاراب بأقصى صوت.