فيديو | الشرارة كانت عند جواو فيليكس .. اشتباكات قوية بين نجوم النصر والفيحاء وجيسوس يتدخل!

حقق فريق النصر فوزًا دراميًا على حساب ضيفه الفيحاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل العالمي عروضه القوية ويحافظ على صدارته لجدول الترتيب.

بدأت المباراة بإيقاع سريع، ومع أول ربع ساعة فاجأ الفيحاء أصحاب الأرض بالتقدم عبر لاعبه جيسون ريميسيرو في الدقيقة 13، بعد تمريرة مثالية من محمد البقعاوي وضعت المهاجم في مواجهة الحارس نواف العقيدي، ليترجمها إلى هدف أول أربك حسابات النصر.

ورغم الهدف المبكر، لم يفقد النصر توازنه، بل اندفع للهجوم في محاولة لإدراك التعادل، ونجح قائده كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 37، مستفيدًا من تمريرة رائعة من كينجسلي كومان الذي قدّم واحدة من أبرز مبارياته منذ انضمامه للفريق، لينتهي الشوط الأول بتعادل مستحق بين الطرفين.

وفي الشوط الثاني، فرض النصر سيطرته التامة على مجريات اللعب، وأضاع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل وسط تراجع دفاعي واضح من لاعبي الفيحاء الذين حاولوا الحفاظ على النتيجة.

لكن عزيمة النصر لم تهدأ حتى الدقيقة 90+14، حين احتسب الحكم ركلة جزاء بعد تدخل داخل المنطقة، نفذها رونالدو بنجاح ليمنح فريقه انتصارًا قاتلًا وثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 21 نقطة متربعًا على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق 3 نقاط عن الفتح صاحب المركز الثاني، مواصلًا انطلاقته المثالية تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس.

أما الفيحاء، فرغم أدائه القتالي وتنظيمه الدفاعي الجيد، إلا أنه لم يتمكن من مجاراة ضغط النصر في اللحظات الأخيرة، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز العاشر، مكتفيًا بتقديم مباراة كبيرة أمام المتصدر دون أن يخرج بنتيجة إيجابية.