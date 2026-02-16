Goal.com
Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
فيديو: ابتهج يا ليو! رد فعل ليونيل ميسي المحرج على هدف ابنه ماتيو لصالح إنتر ميامي تم التقاطه بالكاميرا

ليونيل ميسي بارع في فن الاحتفال بالأهداف، لكن الأرجنتيني الأسطوري عانى من أجل أن يبتسم بعد أن شاهد ابنه ماتيو يسجل هدفاً لفريق الشباب في إنتر ميامي. يأمل الشاب أن يحذو حذو والده الشهير بأن يصبح لاعب كرة قدم محترف، مع وجود الفائز ثماني مرات بجائزة الكرة الذهبية لتقديم النصائح له.

  • صانع التاريخ: ميسي استمتع بموسم 2025 الذي لا يُنسى

    ميسي سعيد بترك ماتيو يسير في طريقه الخاص في الوقت الحالي، إلى جانب شقيقيه تياجو وسيرو. جميعهم ينتمون إلى أكاديمية إنتر ميامي، بينما يواصل والدهم الأسطوري تألقه مع الفريق الأول في جنوب فلوريدا.

    استمتع ميسي الساحر بموسم 2025 لا يُنسى مع فريق هيرونز، حيث ساعدهم في تحقيق فوز تاريخي بكأس MLS. عزز هذا النجاح مكانته كأكثر اللاعبين حصدا للألقاب في كل العصور. كما حصل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب - ليصبح أول رجل في أمريكا الشمالية يفوز بهذه الجائزة في موسمين متتاليين.

  • شاهد ميسي وهو يشاهد ابنه ماتيو يسجل هدفًا لفريق إنتر ميامي للشباب

  • ميسي يعالج إصابته بينما يشاهد أبناءه يلعبون

    ميسي يعد الأيام المتبقية على انطلاق حملة 2026. وقد شارك في جولة ما قبل الموسم في أمريكا الجنوبية، حيث سجل أول أهدافه في العام الجديد. كما تعرض لإصابة في وقت غير مناسب.

    يعمل الفائز بكأس العالم الآن على استعادة لياقته البدنية الكاملة، بينما يستغل أيضًا الفرص لمشاهدة أطفاله وهم يلعبون - حيث غالبًا ما تقوم زوجته أنتونيلا روكوزو بدور المشجعة عندما يسافر زوجها عبر الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم.

    شاهد ميسي ماتيو وهو يسجل هدفًا عندما كان على خط التماس في مباراة للشباب. سدد اللاعب البالغ من العمر 10 سنوات، الذي يرتدي القميص رقم 10 الذي يرمز إلى عائلته، كرة منخفضة في الزاوية السفلية.

    ويمكن رؤية الآباء الآخرين في الحشد يقفزون على أقدامهم عندما سجل ماتيو الهدف، ثم تنتقل الكاميرات إلى ميسي على الجانب الآخر من الملعب. كان واقفًا، يديه في جيوبه، مع ابتسامة خفيفة على وجهه.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    خطط MLS وكأس العالم: عام 2026 الكبير لميسي

    سيكون ميسي سعيدًا لابنه، لكنه يريد تجنب تشتيت انتباهه عند مشاهدته وهو يلعب. من المقرر أن يفتتح إنتر ميامي موسم 2026 بمباراة ضد هيونغ-مين سون ولاكف في 21 فبراير. وستكون أول خمس مباريات للفريق خارج أرضه، حيث لا تزال الأعمال جارية في ملعبه الجديد فريدوم بارك.

    سيحظى ميسي بفرص عديدة للتألق في هذا الملعب، بينما يسعى للفوز بمزيد من الألقاب الكبرى، بعد توقيعه عقدًا حتى عام 2028. ومن المتوقع أن يشارك في الدفاع عن لقب كأس العالم مع الأرجنتين هذا الصيف.

