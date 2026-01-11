ديفيد فيا يحسم جدل "الأعظم في التاريخ": ميسي سيظل على العرش حتى هذا الموعد!

تمتع ميسي بعام 2025 مثمر مع إنتر ميامي، حيث ساعدهم في تحقيق انتصار تاريخي بكأس الدوري الأمريكي.

وبينما كان يتذوق المجد الجماعي، حصد النجم الأمريكي الجنوبي جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب - ليصبح أول لاعب يحصل على الجائزة الثانية منهما في موسمين متتاليين.

تشير التوقعات، بعد أن ألهم بلاده للفوز باللقب العالمي في قطر 2022، إلى أن ميسي سيكون جزءاً من حملة الدفاع عن لقب كأس العالم هذا الصيف - مع توجه الحدث الأبرز للفيفا إلى أمريكا وكندا والمكسيك.

إذا ما تألق مع "الألبيسيليستي" مرة أخرى في مسعى ناجح آخر لنيل الألقاب الدولية، فقد تكون الكرة الذهبية التاسعة مطروحة على الطاولة. كل شيء يعتبر ممكناً عندما يتعلق الأمر بميسي.