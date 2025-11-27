"لعبت لبرشلونة مجانًا" .. شتشيسني يروي معاناته بسبب إصابة قديمة ويؤكد: شعرت أنني مشلول!

مسيرة البولندي فويتشيك شتشيسني الرياضية كانت مليئة بالمحطات المتقلبة؛ فمن مغادرة بلده إلى لندن في سن المراهقة للعب مع آرسنال، إلى عودته من الاعتزال للتتويج بلقب الدوري كحارس أساسي لبرشلونة، لكن الطريق لم يكن سهلًا، إذ يعيش الحارس البولندي كابوسًا متواصلًا كلما ارتدى قفازيه منذ أكثر من 17 عامًا.
- AFP
"إصابة مع آرسنال شعرت فيها أنني مشلول"
وقال شتشيسني إنه بالكاد يستطيع التدريب مع زملائه بسبب إصابة تعرّض لها أثناء فترته مع آرسنال في سبتمبر 2008، عندما كُسرت ساعداه الاثنين إثر سقوط قضيب الحديد على صدره في صالة الألعاب الرياضية.
وأضاف: "خلال التدريب، أصل إلى لحظة أفقد فيها تمامًا الإحساس بيدَيّ ولا أستطيع حتى حمل زجاجة ماء من شدة الألم، وعندها نمزح أنا والمدربون ونقول إن الحصة انتهت لأنني أصبحت مشلولًا مرة أخرى، لكن الحقيقة أنني سئمت هذا العذاب".
الحارس البالغ من العمر 35 عامًا، والذي لا يزال يحمل في ساعديه صفيحتين معدنيتين تربطان العظام بعد تلك الإصابة، أوضح أن الألم يزداد خصوصًا أثناء التدريبات القوية.
وقال الحارس البولندي في مقابلة مع مجلة GQ: "الأمر يكون أسوأ خلال فترة الإعداد، أثناء التدريبات المرهقة. أما في الموسم فهو أسهل قليلًا لأنك تتدرب مرتين ثم تلعب مباراة، فتستريح اليدان ولا يكون الألم قويًا، ويمتد الألم من المعصم إلى الكوع".
- Getty Images Sport
"لعبت موسمي الأول مع برشلونة مجانًا"
الألم كان أحد الأسباب الرئيسية وراء اعتزاله المبكر، رغم أن مستواه كان لا يزال جيدًا في يوفنتوس ورغم وصول عروض مغرية من السعودية وأندية أوروبية كبرى.
وقال: "لم يكن الأمر أنني فقدت الشغف بكرة القدم، لكنني لم أكن شغوفًا بالخيارات على الطاولة، حتى وإن كانت أفضل عشرة أندية تقدم عروضًا، ولم يكن الأمر يتعلق بطلب أموال أكثر".
وواصل: "لم أرد أن أستمر فقط من أجل المال، حدسي كان يقول لي أن أرفض، قبل إعلان اعتزالي بثلاثة أيام تحدثت مع روبرت ليفاندوفسكي وقلت له إنني لا أريد اللعب لأي نادٍ بعد الآن".
لكن عندما تواصل برشلونة معه تغيّر الوضع، ورغم آلامه، التي كانت تصل إلى ظهره وتمنعه حتى من لعب الجولف، قرر السفر إلى برشلونة للتفاوض.
شتشيسني تابع: "عندما اتصل بي برشلونة، ربما كان يتوقع أنه قادر على إقناعي، ولعبت موسمي الأول مجانًا، ما حصلت عليه من برشلونة هو بالضبط ما دفعته ليوفنتوس لفسخ عقدي مبكرًا".
- Getty Images Sport
"أفتقد أكل ما أريده"
انضمامه لبرشلونة أعاده مؤقتًا من الاعتزال، رغم أنه يعترف بأن هناك أشياء يفتقدها: "أفتقد أن آكل ما أريد، فاللاعبون لا يُسمح لهم بزيادة وزنهم، وعقودهم تتضمن غرامات كبيرة، وأنا أحب الأكل، وحتى وإن التزمت بالوزن المحدد، إلا أنني كسرت الرقم القياسي لنسبة الدهون في برشلونة".
واستطرد قائلًا: "في مرة سخر مني ليفاندوفسكي في غرفة ملابس منتخب بولندا وقال: (كيف استطاع شتشيسني أن يملك هذه المسيرة بهذا الجسد؟".
كما اعترف شتشيسني بأنه لم يكن صاحب أفضل العادات المهنية: "لم أكن أبدًا اللاعب الذي يتدرب أكثر من الجميع، لكنني حافظت على نفس المستوى العالي طوال 18 عامًا من مسيرتي".
واختتم الحارس البولندي تصريحاته قائلًا: "ربما لم أكن بين أفضل 10 لاعبين في العالم، لكنني أيضًا لم أهبط عن المركز الثامن، لو كنت قدمت أقصى ما لدي، لكنت تذبذبت بين العشرة والستة، لكنني بقيت دائمًا في مستوى الثمانية".
ما القادم لبرشلونة؟
يكثّف نادي برشلونة استعداداته لمرحلة شديدة الأهمية في جدول مبارياته، حيث يدخل الفريق سلسلة من الاختبارات القوية التي قد تحدد ملامح موسمه محليًا وقاريًا.
ويستهل البلوجرانا هذه المرحلة بمواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، في لقاء يبحث خلاله الفريق عن استعادة توازنه بعد تراجع نتائجه في الأسابيع الماضية، وتعزيز فرصه في مواصلة الضغط على المنافسين في قمة الترتيب.
ويزداد ضغط المباريات على برشلونة في الأسبوع التالي، إذ ينتظره لقاء من العيار الثقيل أمام أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، في مواجهة تُصنّف كواحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم، نظرًا لقيمة الخصم وصراعه المباشر معه على المراكز الأولى.
وبعد هذا التحدي الكبير، يعود الفريق الكتالوني إلى "كامب نو" ليستضيف ريال بيتيس يوم السبت 6 ديسمبر، قبل أن يتحول تركيزه مجددًا إلى الساحة الأوروبية، حين يواجه آينتراخت فرانكفورت في 9 ديسمبر، ضمن الجولة الحاسمة من دوري أبطال أوروبا.
وعلى مستوى ترتيب الليجا، يحتل برشلونة المرتبة الثانية برصيد 31 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن المتصدر ريال مدريد، ما يجعل سلسلة المباريات المقبلة فرصة مثالية للانقضاض على الصدارة إذا نجح الفريق في تحقيق نتائج إيجابية.
أما في دوري الأبطال، فيبدو الوضع أكثر تعقيدًا؛ إذ يقف برشلونة في المركز الثامن عشر إجمالًا برصيد 7 نقاط فقط، ما يضعه تحت ضغط احتمالية خوض الملحق المؤهل إلى دور الـ16، وهو سيناريو لا يتماشى مع طموحات النادي الذي كان يأمل في ضمان تأهله مبكرًا دون الدخول في حسابات ضيقة.