فونت: انتهى زمن عشوائية لابورتا.. ومكالمتي الأولى بعد الفوز بانتخابات برشلونة "ستكون لميسي"!

في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كشف فونت عن نواياه الطموحة وخططه المستقبلية لإنقاذ النادي، مطلقاً وعداً مثيراً للجماهير بأن خطوته الأولى فور فوزه بمقعد الرئاسة ستكون التواصل المباشر مع الأسطورة ليونيل ميسي، مؤكداً على ضرورة إنهاء حقبة "الارتجال" والمغامرة بمستقبل النادي.

واستهل فونت حديثه بشرح الفلسفة الكامنة وراء اسم حملته الجديدة "نحن"، مؤكداً أنها ليست مجرد شعار انتخابي، بل هي رد فعل مباشر وضروري على ما وصفه بـ"نموذج الأنا" الذي يتبعه الرئيس الحالي جوان لابورتا.

يرى فونت أن برشلونة، بتعقيداته المؤسسية والرياضية والاجتماعية، لا يمكن أن يدار بأسلوب "الرجل الواحد" الذي يرفض الاختلاف ولا يستمع للآراء الأخرى. وأوضح أن الواقع الحالي للنادي يتطلب التحول من الارتجال والعشوائية إلى الاحترافية المطلقة.

وشدد فونت على أن مبادرة "نحن" تسعى لتكون بوتقة جامعة لكل البرشلونيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة، بما في ذلك المؤيدون للابورتا، طالما أنهم يشاركون التشخيص الواقعي لحالة النادي ويمتلكون الكفاءة.

وانتقد بشدة الاعتماد الحصري على "أهل الثقة" في المناصب الحساسة، مشيراً إلى أن الثقة يجب أن تبنى على الكفاءة والرؤية المشتركة وليس على صلات القرابة أو الصداقة القديمة، مستشهداً بالفوضى التي شابت مشروع "إسباي بارسا" والارتجال في ملف الملعب كدليل قاطع على فشل نموذج الإدارة الفردية، ومحذراً من أن الاستمرار بهذا النهج يضيع على النادي فرصاً هائلة للنمو والاستقرار.