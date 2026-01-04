فولهام وليفربول | الريدز فقد هيبته.. عزيزي سلوت حان وقت الاعتذار لمحمد صلاح "صانع مجدك" الحقيقي!

دخل ليفربول المباراة بسيطرة وهمية "عقيمة" على الكرة، لم تسفر عن أي تسديدة بين القائمين والعارضة طوال الشوط الأول.

عانى الفريق من بطء التحضير وعزلة المهاجمين، حيث فشل في اختراق تكتل فولهام الدفاعي الذي تفوق كاسحاً في الثنائيات البدنية والهوائية.

استغل فولهام هذا الضعف وسجل من فرصته الوحيدة عبر هاري ويلسون، مستفيداً من سوء تمركز ثنائي الدفاع فان دايك وكوناتي، ليخرج متقدماً باستحقاق واقعي.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول أداءه المتواضع، لكنه خلق عدة فرص خطيرة، قبل أن تبلغ الإثارة ذروتها في الوقت بدل الضائع؛ فبعد أن سجل كودي جاكبو هدفاً ظن الجميع أنه هدف الفوز في الدقيقة 90+4، وحصل على إنذار لخلع القميص، دفع ليفربول ثمن "الهشاشة الذهنية" والدفاعية فوراً.

فولهام، الذي سدد مرتين فقط على المرمى طوال المباراة سجل منهما هدفين (فاعلية 100%)، كما الحال بالنسبة لليفربول، استغل غياب الضغط الدفاعي من الريدز، ليطلق هاريسون ريد "رصاصة الرحمة" بتسديدة صاروخية اخترقت الشباك.