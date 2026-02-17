فوكسبورو تهدد بحجب ترخيص كأس العالم 2026 بسبب نزاع أمني بقيمة 7.8 مليون دولار

وفقًا لشبكة ESPN، حدد قادة المدينة يوم 17 مارس موعدًا نهائيًا لحل المسائل المتعلقة بتمويل الأمن، محذرين من أنه لا يمكن توقع أن يتحمل دافعو الضرائب المحليون التكلفة قبل منح الترخيص.

مع بقاء أقل من أربعة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026، قالت بايج دنكان، مديرة بلدة فوكسبورو، لـ ESPN إنه على الرغم من التزام البلدة باستضافة البطولة العالمية، فإنها تحتاج إلى توضيح بشأن مصدر الأموال قبل المضي قدمًا.

وقال دنكان: "إذا لم يقدم أحد المال، فلن تكون هناك كأس عالم في فوكسبورو".