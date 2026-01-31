Goal.com
Gill Clark

فوضى في تشيلسي.. طرد توديبو وشجار جماعي بعد "ريمونتادا" مذهلة!

انتهت مباراة الدوري الإنجليزي التي أقيمت يوم السبت بين تشيلسي ووست هام في ستامفورد بريدج بمشاهد فوضوية بعد أن سجل البلوز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ليحولوا النتيجة إلى 3-2 ويكملوا عودة دراماتيكية. ثم اندلعت مشاجرة جماعية في الوقت المحتسب بدل الضائع شارك فيها لاعبو الفريقين، مما أدى إلى طرد مدافع وست هام توديبو بالبطاقة الحمراء المباشرة بسبب سلوكه العنيف.

  • اشتباك جماعي في نهاية فوز تشيلسي

    بدا وست هام في طريقه لتحقيق فوز تاريخي على تشيلسي بعد أن تقدم 2-0 بفضل هدفين في وقت مبكر من المباراة. لكن تشيلسي عاد في الشوط الثاني ليحصد النقاط الثلاث، بفضل أهداف جواو بيدرو ومارك كوكوريلا وإنزو فرنانديز، ثم انحدرت المباراة إلى حالة من الفوضى في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث لعب المدافع الإسباني دور الشرير في المباراة.

    مع اقتراب انتهاء الوقت، حاول الظهير إبعاد الكرة عن الملعب لضمان حصول فريقه على النقاط الثلاث، لكن جهوده قوبلت بدفعة قوية من آداما تراوري، مما أدى إلى اندلاع شجار، ثم دفع لاعب وست هام بيدرو، وانتهى الأمر بزميله توديبو بالتورط في المشكلة.

    أمسك الفرنسي بيدرو من رقبته، وبعد مراجعة تقنية الفيديو، تم طرده من الملعب، كما شارك كول بالمر وكونستانتينوس مافروبانوس في نهاية ساخنة للديربي، حتى أن حارسي المرمى شاركا في الفصل بين اللاعبين المتشاجرين.

    كوكوريلا وبيدرو يتحدثان عن المباراة

    بعد أن هدأت التوترات وتوقفت المباراة في النهاية، أشاد كوكوريلا بزملائه وبرد فعل فريقه بعد تأخره 2-0 أمام هاميرز. وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورتس، قال: "تحدثنا في الشوط الأول، وفي النهاية الأمر يتعلق بعقليتنا ورغبتنا التي أظهرناها في الشوط الثاني، ونحن سعداء للغاية".

    وقال ليام روسينيور: "إن الأمر يتعلق بنا، إذا ضغطنا، وسعينا للحصول على الكرة، ولعبنا بثقة، فسنحصل على فرص للفوز. لدينا لاعبون جيدون جدًا، وفريق جيد جدًا، منذ بداية الشوط الثاني أظهرنا الكثير من الطاقة والرغبة. إذا لعبنا بهذه الطاقة، فسنتمكن من الفوز في الكثير من المباريات".

    شارك بيدرو هذا الرأي، واعترف البرازيلي بأن "هذا يمكن أن يحدث أحيانًا، لكن لدينا فريق قوي، أظهرنا أننا قادرون على فعل ذلك، والآن يجب أن نتطلع إلى الأمام ونستمر".

  • ملوك العودة في تشيلسي

    كان الفوز الرائع الذي حققه تشيلسي بمثابة علامة فارقة للبلوز. وفقًا لشبكة أوبتا، كان الفوز 3-2 هو الأول من نوعه للنادي بعد أن كان متأخرًا بهدفين أو أكثر في الشوط الأول. كانت هذه هي المباراة رقم 57 التي يتأخر فيها النادي بهذا الفارق في الشوط الأول، وقد تمكن الآن من قلب النتيجة للمرة الأولى.

    عودة كأس كاراباو

    يعود تشيلسي إلى الملاعب مساء الثلاثاء، حيث سيتعين عليه تحقيق انتفاضة أخرى إذا أراد الوصول إلى نهائي كأس كاراباو. خسر الفريق على أرضه 3-2 أمام آرسنال في مباراة الذهاب من نصف النهائي، وسيحتاج إلى تقديم أفضل ما لديه إذا أراد تجاوز الجانرز.

    عاد آرسنال إلى مستواه المعهود يوم السبت بفوزه 4-0 على ليدز في إيلاند رود، وسيكون أرتيتا سعيدًا برؤية لاعبين مثل فيكتور جيوكيريس وجابرييل جيسوس على قائمة الهدافين، لكنه سيكون محبطًا لخسارة بوكايو ساكا بسبب الإصابة.

