لم يتمكن الدولي الإنجليزي من الحصول على السعر المطلوب بالكامل لمنزل عائلته المترامي الأطراف، لكنه لن يتكبد خسارة كبيرة بعد الموافقة على شروط البيع.
خسارة مالية لنجم السيتي.. فيل فودين يضطر لبيع قصر قيمته 3.25 مليون إسترليني بسعر مخفض!
فودين يضطر لخفض السعر المطلوب
العقار المكون من أربع غرف نوم يضم سينما ومسبحاً داخلياً وخمسة حمامات. كان فودين يتطلع لبيعه لأكثر من ستة أشهر. عرضها في البداية بسعر 3.25 مليون جنيه إسترليني، لكنه واجه صعوبة في جذب مشترٍ.
بعد عرض المنزل في بريستبري، تشيشاير للبيع في أبريل 2025، استغرق الأمر حتى منتصف نوفمبر للعثور على اهتمام مناسب.
وتزعم صحيفة "ديلي ميل" أن فودين يبيع المنزل بحوالي 2.9 مليون جنيه إسترليني - بعد أن خفض السعر إلى هذا الحد في محاولة للمضي قدماً (لإتمام البيع).
كان فودن يعيش بجوار زميله السابق ووكر
تم تسويق المنزل من قبل وكلاء العقارات "جاكسون-ستوبس" وهو الآن "مباع بشرط العقد". باستثناء أي حوادث مؤسفة، سيكون فودين حراً في التخلص من قصر حديث يحتوي على صالة ألعاب رياضية خاصة به، وبار، وحوض استحمام ساخن، وحدائق واسعة - تضم حالياً أرجوحة وترامبولين.
يقع المسكن الفاخر في طريق خاص مع بوابة أمنية كهربائية ويحتوي أيضاً على جناح ترفيهي في الطابق الأرضي. لقد خدم المنزل فودين جيداً منذ أن استحوذ عليه - حيث أقام بجوار زميله السابق في السيتي كايل ووكر وخبير التحف ديفيد ديكنسون - لكن الشاب البالغ من العمر 25 عاماً تسبب أيضاً في عناوين (أخبار) غير مرحب بها.
لقد انتقل بالفعل إلى منطقة أكثر انعزالاً في الريف مع صديقته ريبيكا كوك وأطفالهم الثلاثة. لا يزال فودين على مسافة سهلة للتنقل من مجمع تدريب السيتي في الاتحاد.
فودين يعيش مع صديقته وأطفالهما الثلاثة
يُعتقد أن فودين وحبيبته منذ الطفولة كوك مخطوبان، بعد أن شوهدت وهي ترتدي خاتماً ضخماً من الألماس عقب رحلة رومانسية في رأس السنة الجديدة إلى باريس. يواصلان بناء حياتهما معاً بعيداً عن المحيط الذي كان وجودهما فيه مرحباً به إلى حد كبير.
قال أحد الجيران لصحيفة "ديلي ميل": "إنهم عائلة رائعة ويبدو أن فيل وريبيكا والدان متفانيان. من المؤسف أنهم انتقلوا لأنه كان من الجميل رؤية لاعب كرة قدم من الدوري الإنجليزي الممتاز يتجول.
"رأيتهم يأخذون روني في جولة على دراجة أُعطيت له كهدية في عيد الميلاد وبدوا تماماً كعائلة شابة تستمتع بوقتها. كانت هناك حفلتان صاخبتان، ولكن لم يكن هناك أي إزعاج كالذي تسبب به ووكر وزوجته بمشاجراتهما الصاخبة".
شكوى من الضوضاء
إحدى هذه الحفلات أقيمت في أغسطس 2024. تم استدعاء الشرطة في مرحلة ما بعد أن اشتكى السكان المحليون من أن مقر إقامة فودين كان "كأنه في ملهى ليلي". أكدت شرطة تشيشاير أنها تلقت شكوى ضوضاء، لكنها لم ترسل ضباطاً إلى المنزل المعني.
قيل إن فودين وكوك كانا يستمتعان بحفلة للأطفال بدأت حوالي الساعة 4 مساءً واستمرت حتى منتصف الليل تقريباً. كانت لديهم موسيقى صاخبة من نظام صوتي بينما كان الأطفال يصرخون والكلاب تنبح. في مارس 2022، أثار فودين شكوى ضوضاء أخرى خلال "مهرجان موسيقي" في عيد الأم استضافه.
عاش فودين بجوار زميله في منتخب إنجلترا ووكر وزوجته آني كيلنر لمدة عامين - شهدا خلالها مشاكل زوجية حظيت بتغطية إعلامية واسعة. ووكر - الذي أنجب طفلين من المتسابقة السابقة في "لوف آيلاند" لورين جودمان - يلعب الآن في صفوف بيرنلي.
وسع فودين آفاقه قليلاً، حيث باع منزلاً واشترى آخر. المنزل الذي اشتراه لوالديه في نفس القرية التي غادرها مؤخراً معروض الآن أيضاً في السوق.
يقوم فودين وكوك بتربية ابنهما روني في مكان آخر، إلى جانب ابنتهما ترو وطفلهما الأصغر فيل جونيور - الذي وُلد خلال يورو 2024. ويأمل والده في المشاركة في بطولة دولية كبرى أخرى مع إنجلترا الصيف المقبل بعد أن شق طريقه عائداً إلى خطط توماس توخيل لمنتخب "الأسود الثلاثة" قبل كأس العالم 2026.