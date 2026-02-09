مرافعة فهد سندي أمام الرأي العام.. الكل متهم في "واقع الاتحاد المرير" إلا هو!

في وقت تلاطمت فيه أمواج الانتقادات الجماهيرية، حول أسوار عملاق جدة الاتحاد؛ وجد رئيس شركة النادي فهد سندي نفسه الاختبار الأصعب، وهو "كيف يواجه هذا الغضب دون أن يتحمل وزر السقوط الفني".

لم يكن الصمت خيارًا أمام سندي؛ حيث فضل رئيس شركة الاتحاد أن يخرج أمام الرأي العام، ليتحدث عن أسباب تراجع أداء ونتائج الفريق في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ومن خلال تصريحاته التي اتسمت بالهدوء، عبر القناة الرسمية لنادي الاتحاد بموقع "يوتيوب"؛ سعى سندي إلى إثبات براءته أمام الجماهير، في عديد الملفات الساخنة.

وما يُمكن تسميته بـ"مرافعة سندي" أمام الرأي العام؛ ركزت على خطأ الإدارة السابقة، بالإضافة إلى قرارات الإدارة الرياضية وبعض الظروف القاهرة الأخرى.

وسنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أن نحلل تصريحات رئيس شركة الاتحاد فهد سندي، وسط معاناة نادي الاتحاد الحالية..