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Salem Al-Dawsari Neymar Fahd Ben Nafel HilalGetty
أحمد فرهود

"رئيس الفلاشات ولاعب السهرات" .. اتهامات صادمة لفهد بن نافل وسالم الدوسري ومفاجأة في فسخ عقد نيمار مع الهلال

الهلالسالم الدوسرينيماردوري روشن السعودي

انتقادات عنيفة ومفاجأة جديدة..

يبدو أن نادي الهلال لا يعيش أفضل أيامه؛ على الرغم من سيطرته على كافة الألقاب في الموسم الماضي، ومنافسته بقوة في العام الرياضي الحالي 2024-2025.

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الهلال توّج بالثلاثية المحلية التاريخية، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ وهي: "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي".

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وفي الموسم الحالي.. حقق الزعيم الهلالي لقب السوبر السعودي - للمرة الثانية تواليًا -؛ قبل أن يتراجع الأداء والنتائج، ما أسفر عن توديع كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحتى مع توديع الكأس؛ لا يزال الهلال ينافس على لقبين أخريين في 2024-2025؛ هما دوري روشن الذي "يتصدره" بفارق الأهداف عن الاتحاد، والنخبة الآسيوية التي تأهل فيها إلى ثمن النهائي.

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