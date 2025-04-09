فهد بن نافل ينهي ملف تجديد سالم الدوسري وعلي البليهي بـ"إجراء أخير" في الهلال

حسم جدل تجديد ثنائي الهلال..

من الممكن القول الآن، إن ملف تجديد عقود سالم الدوسري وعلي البليهي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ قد انتهى أخيرًا.

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سالم والبليهي ينتهي عقوديهما مع الفريق الهلالي، في 30 يونيو من العام الحالي 2025؛ بعد كتابة التاريخ لسنواتٍ عديدة.

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وخاف الجمهور الهلالي من أن يكون هذا الموسم "2024-2025"، الأخير بالنسبة للدوسري؛ بينما تعرض البليهي لانتقادات عنيفة للغاية، بسبب تراجع مستواه، وسط مطالبات من البعض بـ"الاستغناء عنه".