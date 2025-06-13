ليس فهد بن نافل فقط! .. غياب 7 لاعبين عن السفر مع بعثة الهلال قبل كأس العالم للأندية بسبب "أزمة التأشيرات"

أزمة إدارية جديدة تضرب الهلال..

يعيش مجلس إدارة الهلال تحت ضغطٍ كبير للغاية؛ وذلك بسبب سوء النتائج في الموسم الرياضي الماضي، وعدم حسم صفقات أجنبية جديدة قبل كأس العالم للأندية 2025.

لكن.. كأن هذه الضغوطات لا تكفي؛ حيث جاءت أزمة جديدة لتورط فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، أمام الجماهير.

هذه الأزمة كشفت عنها صحيفة "الرياضية"، في وقتٍ سابق من اليوم الجمعة؛ وهي فشل ابن نافل في استخراج "تأشيرة"، للسفر مع بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية - حيث تقام بطولة كأس العالم للأندية -.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبدو أن أزمة "التأشيرات" لم تقتصرعلى رئيس الزعيم الهلالي فقط؛ وفقًا للمستجدات التي تحدثت عنها صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الجمعة.