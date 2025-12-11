Cristiano Ronaldo Al HilalGetty Image/ Goal AR
بسبب فهد بن نافل! .. مطالبات قانونية بـ"معاقبة الهلال بدلًا من النصر" في قضية كريستيانو رونالدو المزعومة

حلقة جديدة من أزمة كواليس صفقة كريستيانو رونالدو..

اشتعل جدال كبير في الأيام الماضية؛ بشأن كواليس صفقة انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم.

رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، عندما كان مسلي آل معمر رئيسًا للنادي وقتها؛ وبعقدٍ لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

ومؤخرًا.. جدد الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، عقده مع الفريق النصراوي؛ ولمدة موسمين أخريين، حتى 30 يونيو 2027.

    صفقة كريستيانو رونالدو.. بين تصريحات آل معمر ومفاجأة السبيعي

    مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة النصر الأسبق، كشف منذ أيامٍ قليلة عن أن فكرة تعاقد العالمي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ بدأت في صيف عام 2022، من قِبل عضو الشرف الذهبي الأمير خالد بن فهد.

    وأوضح آل معمر أن ابن فهد اقترح التعاقد مع رونالدو؛ بعد غياب اللاعب عن معسكر فريقه الإنجليزي وقتها مانشستر يونايتد، صيف 2022.

    وأضاف: "استفسرت وقتها وقيل لي إن رونالدو سبق وأن رفض عرضًا من النادي؛ لكن رجل الأعمال النصراوي محمد الخريجي، أبلغني أنه سيُحاول فتح خط تواصل مع وكيله السابق جورج مينديش".

    وأشار رئيس النصر الأسبق إلى أنه سافر رفقة الخريجي لمدينة مانشستر، على أمل لقاء رونالدو - إلا أن ذلك لم يتم -؛ ومع تزايد التوتر بين اللاعب ومانشستر يونايتد، تحوّلت البوصلة نحو العاصمة البرتغالية لشبونة.

    وتابع مسلي آل معمر: "نجحت في الوصول إلى الأسطورة البرتغالية، عبر أحد أفراد عائلته؛ وذلك بدعم مُباشر ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة".

    واختتم آل معمر تصريحاته؛ بالقول: "التقينا رونالدو في منزله بالبرتغال، ثم اجتمعنا به مجددًا في قطر.. خلال تلك اللقاءات تحدث اللاعب مباشرةً مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأكد من حجم المشروع الرياضي والتنموّي في السعودية؛ وهو ما جعله يقتنع تمامًا بالخطوة".

    وتعقيبًا على تصريحات آل معمر.. فجّر سعود السبيعي، عضو مجلس إدارة الهلال الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص خطوة تصعيدية خطيرة من مانشستر يونايتد، ضد نادي النصر.

    السبيعي أعلن دراسة العملاق الإنجليزي، تقديم شكوى رسمية ضد النصر؛ بتهمة تحريض رونالدو على فسخ عقده في نوفمبر 2022، بجانب المُطالبة بتعويض مالي كبير وعقوبات مشددة ضد النادي السعودي.

    وشدد السبيعي على أن حديثه، بخصوص تحرك مانشستر يونايتد قانونيًا ضد النصر؛ يأتي بناءً على معلومات مؤكدة، من مصادر إنجليزية.

  • مطالبات قانونية بـ"معاقبة الهلال" في قضية رونالدو المزعومة

    ومن ناحيته.. رد القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش على حديث سعد السبيعي، عضو مجلس إدارة الهلال الأسبق؛ بشأن دراسة العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد التحرك قانونيًا ضد نادي النصر، بسبب صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    الدويش أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، إلى أن رئيس نادي الهلال السابق فهد بن نافل، صرح بشكلٍ علني أن الزعيم أول من تفاوض مع رونالدو - قبل النصر -؛ وذلك في صيف عام 2022، خلال ارتباطه بعقدٍ مع مانشستر يونايتد وقتها.

    وعن ذلك يقول الدويش: "إذا هُناك قضية كما يزعمون؛ فمن تفاوض أولًا أولى بها"؛ في تأكيد على ضرورة تحرك العملاق الإنجليزي قانونيًا ضد الهلال، وليس النصر.

    وكشف القانوني والناقد الرياضي عن أن عقوبة من يفاوض لاعبًا - خلافًا للوائح المنصوص عليها -؛ هي المنع من التسجيل وغرامة فقط، بدون تهبيط أو تعويض مالي للنادي السابق.

    فهد بن نافل.. تصريحات عن صفقة رونالدو "الضائعة" من الهلال

    المثير في الأمر أن فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السابق، اعترف بالفعل بأن الزعيم؛ كان على وشك التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قبل النصر.

    ابن فهد أشار وقتها إلى أن حرمان الهلال من التعاقدات؛ حوّل صفقة رونالدو إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، خاصة مع خوف السعودية من فقدان اللاعب نهائيًا.

    القائمون على الرياضة السعودية كانوا يعلمون مشاكل رونالدو مع ناديه السابق مانشستر يونايتد؛ لذلك.. وجدوا أن التأخُر في اتمام الصفقة حتى صيف 2023، قد يجعل اللاعب يذهب إلى أي مكانٍ آخر.

    وهُنا.. تفاوضوا في يناير 2023 مع رونالدو، للانضمام إلى النصر وليس الهلال؛ بدلًا من الانتظار حتى صيف نفس العام، بعد انتهاء عقوبة الزعيم.

    والهلال كان محرومًا من التعاقدات في صيف 2022 ويناير 2023؛ بسبب تجديده عقد متوسط الميدان محمد كنو، رغم توقيعه على عقود الانتقال إلى الفريق النصراوي.

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 104 أهداف وصنع 21 آخرين، خلال 117 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 109 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".

