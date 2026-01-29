Goal.com
زهيرة عادل

حكاية فهد المولد تتكرر و"قلة الحيلة" في الصورة .. كريم بنزيما "المتمرد" ألقى بنفسه تحت حافلة الاتحاد!

الاتحاد في أزمة حقيقية و"الحكومة" يزيد "الطين بلة"!

الآن فقط قد تتحرك المياه الراكدة في الاتحاد .. الجمهور كان يصرخ، المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو ندد بالوضع، الإعلاميون يكشفون ما يدور خلف الكواليس، لكن كل هذا كان يمر مرور الكرام على شركة النادي الجداوي .. أما الآن فما إن وصل الأمر للقائد الفرنسي كريم بنزيما، فالوضع مختلف!

بالأمس تناقل الصحفيون الأجانب نبأ "تمرد كريم بنزيما على الاتحاد"، على خلفية غضبه من العرض المقدم له من قبل شركة النادي لتجديد عقده، إذ وصفه بـ"المهين" لتاريخه واسمه.

بالتزامن مع هذا، تخلف الفرنسي عن بعثة الاتحاد التي حلت ضيفة على الفتح اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي 2025-2026، حيث المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ليخسر العميد نقطتين جديدتين في مشواره في غياب قائده.

ليزداد الوضع سوءًا إداريًا وفنيًا داخل أسوار نادي الاتحاد..

  • محاولة "تطفيش"!

    "يريدونه أن يلعب مجانًا" .. هذا هو الحديث المشترك بين عدد من الصحفيين الأجانب بعد وصول أنباء "عصيان" بنزيما في الاتحاد.

    صحيفة "ليكيب" الفرنسية تزعم أن عرض النادي الجداوي الذي أغضب "الحكومة"، يعتمد على قضائه موسمين في صفوف النمور، دون مقابل مادي مع الاكتفاء بحصوله على أموال "حقوق الصور" فقط!

    مزاعم الصحيفة الفرنسية فسرها الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل بأنها "محاولة تطفيش" من جانب مسؤولي الاتحاد لقائد الفريق، بالتزامن مع مطالب فئة من الجماهير برحيله والتعاقد مع مهاجم جديد.

    المريسل كتب عبر حسابه عل منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تحليل لهذا العرض الذي قدم للاعب بنزيما من نادي الاتحاد إن كان ما يقال صحيح؛ نحن لا نريدك وعليك أن ترفض العرض".

  • Fahad Al-Muwallad - anmar al hailae - ittihad al ittihad twitter

    حكاية فهد المولد تتكرر

    بالحديث عن تفسير عبدالعزيز المريسل بشأن محاولة الاتحاد لـ"تطفيش" كريم بنزيما، فهذا العرض أعاد للأذهان ما حدث مع فهد المولد - الذي نتمنى له الشفاء العاجل والاستفاقة من الحادث الذي تعرض له قبل أكثر من عام – في صيف 2022..

    في ذاك الصيف، عقد الفهد الأسمر كان قد انتهى مع النمور، ودخل في مفاوضات تجديد، لكن الجميع تفاجأ بإعلان انتقاله لى الشباب في صفقة انتقال حر.

    وفي أغسطس 2022، ظهر فهد المولد عبر برنامج "في المرمى"، متهمًا الاتحاد بتقديم "عرض مخجل" له، لدرجة دفعت وكيله لعدم إخطاره بالمقابل المادي.

    المولد أوضح: "العرض الوحيد الذي قدمه مدير الاحتراف في النادي كان مخجلًا جدًا، كان عرضًا شفهيًا وليس رسميًا، العرض مخجل، حتى أن وكيل أعمالي قال لي (الأفضل ألا تعرف)، وعندما أصررت على المعرفة، قلت لنفسي (ليتني لم أصر على المعرفة)، يكفي أن أقول إن العرض مخجل، كان بمثابة مجرد عرض من الإدارة، لا أريد الدخول في تفاصيل أكثر".

    مع اختلاف ظروف كريم بنزيما وفهد المولد، لكن الطريقة هي نفسها؛ عرض مخجل، اعتراض اللاعب، ففتح باب الرحيل!

  • الاتحاد بين الأزمة المالية وسياسة الشباب

    الحقيقة أنه لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن دوافع مسؤولي الاتحاد من تقديم "عرض مهين" لكريم بنزيما، ولحين حدوث ذلك، ما علينا هو تقديم قراءة للمشهد بحسب المعطيات المتوفرة..

    قد يكون ما يحدث مع "الحكومة" حاليًا ليس "تطفيشًا"، بقدر "ما باليد حيلة"!

    عدد من الإعلاميين الاتحاديين، وعلى رأسهم محمد البكيري وعادل بابكير، أكدوا مؤخرًا تعرض النادي مشكلة مالية وخلاف مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على إثر سحب مبلغ 60 مليون ريال سعودي من حصة الدعم المقدم للنادي.

    وبخلاف هذا، فجر الأمير نواف بن محمد؛ مسؤول الهلال السابق والعضو الذهبي، مفاجأة من العيار الثقيل، بحديثه الأخير عن سحب رابطة الدوري السعودي لمبالغة مالية من الدعم المخصص للاتحاد، وتقديمها لنادٍ آخر.

    ضف على ذلك عدم دفع رابطة الدوري السعودي لمكافآت تتويج الاتحاد بلقب الدوري السعودي 2024-2025.

    الأزمة المالية الحالية في الاتحاد متشعبة في جوانب عدة، والمسؤولون يلتزمون الصمت، تاركين الغضب الجماهير يزداد يومًا تلو الآخر.

    أمام هذا الصمت وعدم صدور أي تأكيد رسمي أو نفي، علينا أن نطرح السيناريو الآخر الذي قد يقف وراء تقديم "عرض مهين" للنجم الفرنسي..

    الحديث هنا عن رغبة رامون بلانيس؛ المدير الرياضي لنادي الاتحاد، للاعتماد على اللاعبين الشباب، في ظل الشباب التي تعاقد معهم من أوروبا على مدار أسواق الانتقالات السابقة.

    تلك الرواية يدعمها ما يحدث في ملف تجديد عقد لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، فرغم تمسك الإدارة باستمراره مع الفريق إلا أنها تتعنت أمام رغبته في التوقيع على عقد لمدة موسمين، بينما تريد هي موسم واحد فقط، نظرًا لعمره الذي بلغ 34 عامًا.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ليست المرة الأولى لكريم بنزيما .. اختار "أسوأ" الطرق والقى بنفسه تحت الحافلة!

    بعيدًا عن محاولة قراءة المشهد واستكشاف ما قد يكون واقعًا خلف الكواليس، لنتحدث عن قرار كريم بنزيما نفسه بإعلان "التمرد"، ورفض خوض مواجهة الفتح، التي انتهت بالتعادل (2-2)، أمس الخميس، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي..

    تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها من قبل الفرنسي على مدار موسمين ونصف مع الاتحاد، إذ تخلف في يناير 2024 عن حضور المعسكر الشتوي للفريق في عهد المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

    وقتها لم يحضر صاحب الـ38 عامًا 17 يومًا من المعسكر، ما أغضب مدربه، الذي كان يرفض عودته لولا تدخل المسؤولين، مع تحجج الفرنسي بتعثر عودته لجدة على إثر إعصار موريشيوس آنذاك.

    وقتها ربما بنزيما كان يتسلح بدعم جماهيري كبير مقارنة بما يحظى به حاليًا، على خلفية نتائج الفريق وثبات خطواته التي انتهت بحصد لقب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

    أما الآن فقطاع كبير من الاتحاديين لا يرغبون في استمراره مع الفريق في الأساس، ويطمحون لمهاجم أصغر سنًا وأكثر حركة.

    دافع بنزيما وراء تصرفه مفهوم بحكم أنه العقد الأخير في مسيرته، بجانب الوعود الرنانة التي سمعها حال تحقيق لقب الدوري الموسم الماضي، ناهيك عن وضعه كقائد للثورة في النادي الجداوي، لكنه لم يلق المعاملة ذاتها التي يلقاها زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر.

    لكن يبقى "التمرد" أسوأ الطرق للضغط على الإدارة، خاصةً إن لم يكن مغلفًا بدعم جماهيري، فهو أشبه بإلقاء شخص بنفسه تحت الحافلة، النجاة منها غير مضمونة بالمرة!

