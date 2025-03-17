"لم أزعل من فهد المولد بسبب هذه الواقعة!" .. محمد الشلهوب يكشف دور المخرجين في عدم تشويه صورته

الشلهوب يتحدث عن بعض النقاط في مسيرته..

محمد الشلهوب أحد أساطير الكرة السعودية ونادي الهلال؛ حيث يُعرف عنه دائمًا أخلاقه العالية، وعدم تسببه بأي مشاكل فوق أرضية الملعب، أو في غرف الملابس.

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وبعد اعتزاله كرة القدم في عام 2020، أخذ الشلهوب دورات في التدريب؛ ليُشرف بعدها على القيادة الفنية لفريق الهلال تحت 17 سنة، في موسم 2022-2023.

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وفي صيف 2023.. أصبح الشلهوب أحد عناصر الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم؛ حيث يعمل منذ ذلك الوقت وحتى الآن، مساعدًا للمدير الفني المخضرم جورج جيسوس.