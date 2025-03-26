فنربخشه وضع عينه على مانشستر سيتي .. إيدرسون يظهر كهدف مفاجئ لجوزيه مورينيو!

جوزيه مورينيو يريد إعادة المجد لفنربخشه الموسم المقبل ويخطط لتجاوز جلطة سراي بضم إيدرسون من مانشستر سيتي.

يتابع المقال أدناه يتابع المقال أدناه يتابع المقال أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل فنربخشه يراقب حارس السيتي إيدرسون

مستقبل اللاعب البرازيلي غير مؤكد في استاد الاتحاد

مورينيو يريد تعزيز الفريق تابع GOAL على واتساب! 🟢📱