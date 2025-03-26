فنربخشه وضع عينه على مانشستر سيتي .. إيدرسون يظهر كهدف مفاجئ لجوزيه مورينيو!

Getty ImagesGOALفنربخشه وضع عينه على مانشستر سيتي .. إيدرسون يظهر كهدف مفاجئ لجوزيه مورينيو!ايديرسون مورايسجوزيه مورينيوفنربخشهمانشستر سيتيالدوري التركي الممتازالدوري الإنجليزي الممتازانتقالاتجوزيه مورينيو يريد إعادة المجد لفنربخشه الموسم المقبل ويخطط لتجاوز جلطة سراي بضم إيدرسون من مانشستر سيتي.يتابع المقال أدناهيتابع المقال أدناهيتابع المقال أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلفنربخشه يراقب حارس السيتي إيدرسونمستقبل اللاعب البرازيلي غير مؤكد في استاد الاتحادمورينيو يريد تعزيز الفريقتابع GOAL على واتساب! 🟢📱