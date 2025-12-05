FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
علي سمير

فليك يكشف سر المشهد المؤثر مع رافينيا ويعلن "أنباء سعيدة" عن مصابي برشلونة قبل مواجهة بيتيس

المدرب الألماني تحدث كذلك عن الواجبات الدفاعية للامين يامال

في مؤتمر صحفي غلبت عليه الأجواء الإيجابية، خرج هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، من أجل الحديث عن آخر أخبار فريقه قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

الفريق تلقى هزيمة صادمة أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ولكنه بعدها قرر الاستفاقة على الصعيد المحلي أمام ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد بانتصارين متتاليتين.

وقبل اللعب أمام بيتيس، غدًا، السبت، على ملعب الفريق الخصم، تطرق فليك إلى بعض الموضوعات الهامة التي تخص برشلونة، مثل تجديد عقد إريك جارسيا وتطورات عودة فيرمين لوبيز من الإصابة.

    ماذا قال فليك عن عودة المصابين

    المدرب الألماني أكد جاهزية الهولندي فرينكي دي يونج، حيث قال عن احتمالية مشاركته ضد بيتيس:"لا أعرف ما إذا كان سيلعب كأساسي في المباراة أم لا، لكنه تدرب بشكل جيدًا وأصبح جاهزًا للمشاركة".

    حالة جافي وموقفه من التعافي بعد شهرين من عمليته الجراحية:"إنه بخير في الوقت الحالي، احتفل مع اللاعبين بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الثلاثاء الماضي، إنه ملتزم بإجراءات التعافي وسيعود أقوى من الماضي".

    وأما عن فيرمين لوبيز:"يمكنه اللعب، ربما قد لا يشارك كأساسي، ولكننا نشعر بسعادة شديدة بعودته لنا من جديد، ربما يظهر لبضعة دقائق ضد بيتيس".

    وكان فيرمين قد شارك في تدريبات برشلونة اليوم، الجمعة، وظهر في حالة بدنية وفنية جيدة، مما جعل فليك يقرر ضمه إلى القائمة المسافرة إلى مدينة إشبيلية للعب أمام بيتيس، وهي أنباء إيجابية في ظل الحالة المعنوية السيئة بعد إصابة داني أولمو في الكتف.

    الواجب الدفاعي للامين يامال

    بعض المتابعين تحدثوا في الفترة الأخيرة عن أدوار يامال مع برشلونة، وضرورة مشاركته في أداء الواجب الدفاعي، خاصة في ظل استقبال الفريق للعديد من الأهداف على المستويين المحلي والأوروبي.

    وقال فليك عن أدوار يامال:"الجهاز الفني يتحدث مع جميع اللاعبين عن الأدوار الهجومية والدفاعية، يامال حاول مساعدة الفريق أمام أتلتيكو وتحسن كثيرًا في العملية الدفاعية، وأيضًا في الجانب الهجومي، يقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة وأنا سعيد بتطوره".

    وأضاف:"هو لا يريد التوقف ويسعى دائمًا للتحسن، يحاول دائمًا المرور من الخصم، الأمر ليس سهلًا بكل تأكيد، هناك العديد من اللاعبين في الدوري الإسباني يجيدون مواقف واحد ضد واحد، وفي حالة يامال تُرتكب أخطاء عديدة ضده ويتعرض لالتحامات قوية، لكنه يواصل اللعب ويعرف كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة".

    وعن مشاركة جيرارد مارتن كقلب دفاع أيسر:"إنه يلعب بشكل جيد جدًا، نحن نتوقع ما يقدمه للفريق، يلعب بالتزام شديد في الدفاع والهجوم، وإجادته اللعب بالقدم اليسرى تمنحنا خيارات مختلفة".

    ماذا عن علاقته برافينيا؟

    فليك تعرض لضغوط عنيفة في الفترة الماضية، وحملات من الهجوم في الصحافة الإسبانية بسبب سوء دفاع الفريق واستقباله لأهداف عديدة، وازداد الوضع سوءًا بعد الخسارة من تشيلسي بثلاثية نظيفة.

    الفريق تعافى بعد السقوط من البلوز، وهزم ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3/1، وشوهد بعدها فليك "على غير العادة" في حالة من التأثر، حيث انهمرت الدموع من عينيه في مشهد انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وما لفت الأنظار في هذه الصورة، كان الجناح البرازيلي رافينيا، الذي حرص على مؤازرة مدربه والتخفيف عنه، لينال اللاعب إشادة من عشاق الفريق الكتالوني، وهو الأمر الذي تطرق له فليك في المؤتمر الصحفي، حيث أشار إلى أن الأمر كان طبيعيًا بسب علاقتهما الجيدة.

    وقال الألماني عن رافينيا:"تربطنا علاقة قوية وجيدة جدًا، إنه لاعب مهم وأثبت ذلك في الفترة الأخيرة، يبدأ معنا طريقة الضغط التي نلعب بها، ويمنحنا الكثير في الملعب، أشعر بسعادة كبيرة لتواجده متاحًا معنا".

    وعن تجديد عقد إريك جارسيا:"هو الآن في مستوى رائع جدًا، يستحق التجديد وهذا أمر مؤكد، أنا سعيد جدًا له على هذه الخطوة، إنه لاعب رائع لنا في غرفة الملابس ويمكنه أن يصبح قائدًا للفريق في المستقبل".

  • ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟

    يواصل برشلونة نتائجه الإيجابية في الدوري الإسباني، حيث حقق الانتصار في آخر 5 مباريات، واستفاد من تعثر غريمه التقليدي ريال مدريد في المباريات الأخيرة ليعتلي الصدارة.

    وبعد الفوز على الأتلتي في ملعب كامب نو الثلاثاء الماضي، لن يلتقط رجال هانز فليك أنفاسهم، حيث يخوض الفريق مباراة مهمة أمام ريال بيتيس في الليجا، قبل أن يتحول لإنقاذ الموقف الأوروبي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، علمًا بأن برشلونة تراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين.

    عقب ذلك سيضرب البارسا موعدين مع أوساسونا وفياريال في الليجا، قبل أن يبدأ العام الجديد بتحديات أصعب؛ إذ يستهل الفريق 2026 بديربي كتالونيا أمام إسبانيول، قبل السفر للمنافسة على أول ألقاب الموسم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير.

    وبعد انتهاء السوبر الإسباني، ستكون الأنظار معلقة على الجولات الحاسمة في دوري الأبطال ضد سلافيا براج وكوبنهاجن لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، في سلسلة مباريات ستحدد بشكل كبير ملامح موسم البلوجرانا.

