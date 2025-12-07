فليك وليفاندوفسكي.. لفتة "استثنائية" تخطف الأنظار في موقعة برشلونة وبيتيس!

عاشت جماهير برشلونة ليلة كروية سعيدة أمس السبت، حيث عاد الفريق بفوزٍ عريض ومثير من معقل ريال بيتيس بنتيجة (5-3) في قمة شهدها ملعب 'لا كارتوخا'.

اللقاء كان بمثابة 'مهرجان أهداف' أثبت فيه الهجوم الكتالوني قوته الضاربة، رغم تواجد النجم البولندي على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة، حيث نصب فيران توريس نفسه بطلاً للقاء بتسجيله 'هاتريك' صاعق في الشوط الأول (الدقائق 11، 13، 40)، ليقتل المباراة إكلينيكياً قبل أن يضيف الموهبة روني باردغجي والفتى الذهبي لامين يامال (من ركلة جزاء) بصمتهم في الشباك.

ورغم الهشاشة الدفاعية التي سمحت لبيتيس بتقليص الفارق في اللحظات الأخيرة عبر أنتوني ودييجو يورينتي وكوتشو هيرنانديز، إلا أن القوة الهجومية للبارسا كانت كافية لحسم النقاط الثلاث.

هذا الانتصار الساحق اختتم أسبوعاً مثالياً لكتيبة 'البلوجرانا'، مانحاً الفريق دفعة معنوية هائلة حيث ابتعد بصدارة ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة (من 16 مباراة)، ليؤكد أن النادي يمر بفترة استقرار فني عالية.