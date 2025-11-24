بلال محمد

فليك: سعيد لعودة هذا اللاعب.. ولا يمكننا نسخ ما فعله جوارديولا!

فليك سعيد بعودة نجم برشلونة قبل مواجهة تشيلسي...

يستعد برشلونة، لخوض مواجهة من العيار الثقيل حين يحل ضيفًا على نظيره تشيلسي في العاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، وتأتي هذه المباراة في وقت حساس من الموسم، حيث يسعى الفريق الكتالوني لضمان مركز مؤهل مباشر في البطولة الأوروبية، وسط تحديات بدنية وفنية تواجه كتيبة المدرب الألماني هانزي فليك.

وقد عقد المدرب الألماني مؤتمرًا صحفيًا في لندن للحديث عن آخر استعدادات فريقه، متطرقًا للعديد من الملفات الشائكة التي تخص الإصابات، وعودة النجوم، والجدل المثار حول الجهاز الطبي، بالإضافة إلى رؤيته الفنية لمواجهة البلوز ومدربهم إنزو ماريسكا.

  • معركة الثمانية الكبار وفلسفة الفوز

    استهل فليك حديثه بالتأكيد على الأهمية القصوى للمباراة في سياق ترتيب جدول دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لبرشلونة هو إنهاء المرحلة الحالية ضمن المراكز الثمانية الأولى لضمان التأهل المباشر وتجنب الحسابات المعقدة.

    وقال فليك في مستهل تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "هدفنا هو الانتهاء في المراكز الثمانية الأولى، لكننا نعلم أن الأمر ليس سهلًا، والعام الماضي أظهر لنا أنه حتى لو لم تنته في المراكز الثمانية الأولى، فلا يزال بإمكانك الفوز بدوري أبطال أوروبا".

    وتابع المدرب الألماني حديثه عن أهمية اللقاء وطبيعته الخاصة: "الشيء المهم هو أن نبذل قصارى جهدنا ونلعب بأعلى مستوى لدينا، لأنها دوري أبطال أوروبا اللعب ضد تشيلسي أمر رائع، لدي ذكريات جيدة جدًا هنا وآمل أن يكون غدًا ذكرى أخرى جيدة".

    وعن تطور الفريق في الأسابيع الأخيرة وعودة المصابين، قال المدرب الألماني: "لا يمكنك أبدًا اختيار الوقت المناسب لمباراة مثل هذه كل مباراة مختلفة، أنا سعيد جدًا باللعب ضد تشيلسي لأنه يمكننا إظهار مدى جودتنا إنه اختبار جيد، لقد تحسن الفريق كثيرًا في الأسابيع الأخيرة، ويعود العديد من اللاعبين، فرينكي دي يونج عاد، وماركوس راشفورد عاد، وسيكون رافينيا قادرًا على لعب المزيد من الدقائق، وآمل أن يعود بيدري، وبالطبع، جوان جارسيا عاد، وهذه أخبار جيدة".

    • إعلان

  • فليك يدافع عن طاقمه الطبي

    دافع المدرب الألماني، عن الجهاز الطبي للفريق الكتالوني، في وجه الانتقادات التي ترددت في الفترة الأخيرة بسبب كثرة الإصابات وقال فليك: " أنا لا أقرأ كثيرًا، لكنني قرأت عن الإصابات التي ظهرت، ما يمكنني قوله هو أنني لست غاضبًا من طاقمنا الطبي لدينا طاقم رائع يتمتع بخبرة كبيرة".

    وفيما يخص حالة النجم البرازيلي رافينيا والتعامل مع عودته، أوضح فليك: "فيما يتعلق بعودة رافينيا، في هذا الموقف ارتكبنا أخطاء، وجميعنا نرتكبها، لكن هذا طبيعي، إنه أمر بشري ومع ذلك، نحن نثق في الجميع في طاقمنا، والباقي مجرد ضوضاء".

    وأضاف: " خطوة بخطوة معه، بالنسبة لي، الشيء المهم هو عودته سنقرر الدقائق ومقدار ما سيلعبه لاحقًا، لقد تعرض لإصابة مرتين، وهذا ليس جيدًا في هذه المرحلة، لذلك سنكون حذرين أنا سعيد جدًا بعودته لأنه بمجرد لعبه يوم السبت، رأينا الفرق أسلوبه، وخلقه للمساحات، أنا سعيد حقًا بعودته".

  • توهج راشفورد وخيارات الوسط

    وعن مستوى راشفورد، مع برشلونة قال المدرب الألماني: " أنا سعيد جدًا من أجل ماركوس راشفورد، لقد تعافي من نزلة البرد وهو بخير، سأقرر غدًا ما إذا كان سيبدأ أو سيجلس على مقاعد البدلاء. لكنني سعيد بوجوده في الفريق، واللعب لبرشلونة. لقد تابعته طوال مسيرته ولطالما أعجبت بجودته وما هو قادر عليه في منطقة الجزاء، وهو يظهر ذلك معنا".

    وعلى الصعيد التكتيكي، ألمح فليك إلى إمكانية الاعتماد على إريك جارسيا في وسط الملعب، حيث قال: "قد يلعب إريك جارسيا في خط الوسط مرة أخرى. لدينا عدة خيارات في هذا المركز، ويمكن أن يكون إريك واحدًا منها سنرى غدًا، لقد أبلى بلاءً حسنًا ضد أتلتيك بيلباو، استعاد الكثير من الكرات وخلق فرصًا أنا سعيد جدًا به".

  • إرث جوارديولا وتألق ليفاندوفسكي

    ورد فليك على إشادة المدرب ماريسكا ببرشلونة، في فترة جوارديولا قائلًا: "فيما يتعلق بجوارديولا وبرشلونة، كان الجميع في حالة حب مع هذا الفريق، نظر الجميع إلى أسلوبهم وكيف لعبوا وكيف تدربوا، عندما ذهب جوارديولا إلى ألمانيا، لن أقول إننا قمنا بنسخه، لكننا ألقينا نظرة على كيفية قيامه بذلك، وأظهر للعديد من المدربين الطريقة الصحيحة للتدريب أو إنشاء فلسفة".

    وأخيرًا، أشاد فليك بمهاجمه المخضرم روبرت ليفاندوفسكي قائلًا: "قبل إصابته في أكتوبر، فوجئ الجميع بمدى روعة بدايته، ثم عاد بلياقة رائعة، وهو يظهر ذلك في كل مباراة وفي الوقت الحالي، لديه ذلك الحظ الضروري أيضًا للتسجيل، وذلك الجوع للأهداف من المهم جدًا بالنسبة لنا أن يكون لدينا لاعب مثله إنه يعطي الفريق بالضبط ما يحتاجه في اللحظة المناسبة".

