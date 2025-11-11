Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
علي سمير

"أناقش الخطة وأسلوب اللعب مع هؤلاء" .. ميسي يؤكد متابعته المستمرة لبرشلونة تحت قيادة فليك

الحنين إلى كتالونيا لا يزال في قلب النجم الأرجنتيني

قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحديث عن النسخة الحالية من برشلونة مع المدرب الألماني هانز فليك، على هامش زيارته الحالية لكتالونيا في فترة التوقف الدولي.

ميسي سيطر على العناوين الرئيسية في مختلف الصحف على مدار اليومين الماضيين، عقب ظهوره في ملعب "كامب نو سبوتيفاي" الجديد، لتقوم صحيفة "سبورت" الإسبانية لإجراء مقابلة معه للحديث عن بعض الأمور الخاصة به.

صاحب الـ38 سنة أكد أنه يتابع مباريات برشلونة من الولايات المتحدة، رفقة زملائه الحاليين في النادي الأمريكي وهم جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، والذين لعبوا معه في العملاق الكتالوني.

  • ماذا قال ميسي؟

    النجم المخضرم قال لـ"سبورت":"نعم أتابع برشلونة، لا سيما أن هناك عددًا من اللاعبين السابقين في الفريق معي الآن في إنتر ميامي، نحن نتحدث عن جميع المواقف التي تحدث هناك".

    وأضاف:"دائمًا ما نعلق على الأحداث التي يشهدها النادي والفريق بشكل عام، ونتناقش في النتائج وطريقة اللعب وكل شيء آخر".

    وأما عن ملعب كامب نو:"أتطلع بشدة للعودة إليه عندما يكتمل بشكله الجديد، لأنني لم أظهر فيه منذ الانتقال إلى باريس سان جيرمان، الأمر سيكون غريبًا نوعًا ما، لأن آخر مرة لي هناك كانت منذ فتر طويلة".

    وتابع:"سيكون من المثير العودة مرة أخرى، سيساعدني ذلك على تذكر تجربتي هناك بأكملها، حتى لو كان الملعب مختلفًا بشكل كبير في الوقت الحالي".

    تكريم خاص ينتظر ميسي

    نجم إنتر ميامي الذي غادر برشلونة في صيف 2021 إلى باريس بعد الفشل في تجديد عقده، لم يعد إلى كامب نو لمشاهدة أي مباراة للفريق، رغم حديثه عن متابعته المستمرة له.

    جوان لابورتا رئيس برشلونة، سبق أن أكد يوم الجمعة الماضي في حفل افتتاح الملعب، أن ميسي سيحظى بتكريم في كامب نو أمام 105 ألف متفرج عند الانتهاء من أعمال التجديد.

    وقال لابورتا خلال حديثه:"الأمر يعتمد على ما إذا كان يرغب في ذلك، لكني سأكون في غاية السعادة لو حدث هذا الأمر لو استمريت بمنصبي كرئيس للنادي".

  • مبادرة من إنتر ميامي

    على الرغم من أن عودة برشلونة تبدو مستحيلة الآن، إلا أن المالك المشارك لإنتر ميامي، خورخي ماس، وعد بموافقة ميسي على توديعه في كاتالونيا.

    وقال: "لم يكن رحيل ميسي عن برشلونة على هواه، لم يتمكن من توديع النادي الذي استقبله وهو طفل، وأعتقد أن الظروف لم تكن كما أراد ليونيل". "لقد وعدته بأنني سأبذل قصارى جهدي في السنوات القادمة لمنحه الفرصة لتوديع جماهيره في برشلونة. سيذهب إنتر ميامي أو سنقوم بتنظيم مباراة ما".

    يبقي تمديد عقد ميسي مع إنتر ميامي في دوري كرة القدم الأمريكي حتى عام 2028، ليتجاوز عيد ميلاده الأربعين، ومن المتوقع أن يمثل الأرجنتين في كأس العالم 2026، حيث سيسعى الألبيسيليستي للدفاع عن لقبه.

    مسيرة تاريخية لليونيل ميسي مع برشلونة

    تعد مسيرة ليونيل ميسي مع نادي برشلونة، واحدة من أكثر الفصول تأثيرًا وإبداعًا في تاريخ كرة القدم الحديثة، فقد قضى النجم الأرجنتيني، أكثر من عقدين في النادي الكتالوني، محققًا أرقامًا قياسية وألقابًا لا تُنسى، وترك بصمة لا تمحى في ذاكرة الجماهير حول العالم.

    ووصل ميسي إلى برشلونة في عام 2000 عندما كان عمره 13 عامًا فقط، بعد أن اكتشف النادي، موهبته الفذة، وعقد معه اتفاقية لتطويره في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، وعلى الرغم من صغر سنه، برز "ليو" بسرعة مذهلة، وبدأ في تقديم عروض استثنائية في فرق الشباب، مما أكسبه شهرة مبكرة وأكد للجميع أنه لاعب استثنائي سيشكل مستقبل النادي.

    وظهر ميسي لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في أكتوبر2004، في مباراة ضد إسبانيول، وكانت تلك البداية لمغامرة استثنائية، فمنذ أول مباراة له، أظهر ميسي، قدرة غير عادية على المراوغة والتمرير والتسجيل، مما جعله سريعًا من الركائز الأساسية للفريق تحت قيادة المدربين الذين تعاقبوا على النادي.

    وعلى مدار سنواته مع برشلونة، ساهم ميسي في قيادة الفريق، لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي، فقد فاز بالدوري الإسباني 10 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، وحقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى مثل كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

    وعلى مدار أكثر من 17 عامًا في الفريق الأول، لعب ميسي أكثر من 750 مباراة، وسجل أكثر من 670 هدفًا، وأصبح رقمًا صعبًا على أي لاعب آخر أن يحذو حذوه. كل هدف، كل تمريرة، وكل لحظة لعب له مع برشلونة كانت شاهدة على عبقريته، وروحه التنافسية، والتزامه الدائم بناديه.

