لفهم سبب الرهان الكبير من برشلونة وفليك على باردغجي، يجب النظر إلى مسيرته الملهمة. وُلد روني في الكويت عام 2005 لعائلة سورية، قبل أن تستقر به الرحال في السويد كلاجئ بحثاً عن حياة أفضل. هناك، بدأت رحلته الكروية في أندية مغمورة مثل كالينج وروديبي، قبل أن تلتقطه أكاديمية مالمو. موهبته الفذة لفتت أنظار كوبنهاجن الدنماركي، الذي ضمه وهو في الرابعة عشرة. في الدنمارك، صنع باردغجي التاريخ عندما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ الدوري الدنماركي الممتاز وهو بعمر 16 عاماً.

يتميز باردغجي، الذي يشغل مركز الجناح الأيمن، بالسرعة والمهارة العالية والقدرة على اللعب بكلتا قدميه، مما دفع برشلونة لضمه في صيف 2025 بمليوني يورو. ورغم بدايته مع الفريق الرديف، إلا أن فليك أصر على اصطحابه في الجولة الآسيوية التحضيرية ليؤكد إيمانه بقدراته.

يستعد برشلونة للفترة القادمة من الموسم مع ثقة تامة من مدربه هانز فليك في الشاب روني باردغجي. فليك يرفض تماماً فكرة رحيل اللاعب في الشتاء، ويراهن على تطوره المستمر. لذلك، يُتوقع أن يواصل باردغجي الحصول على دقائق بشكل تدريجي مع تقدم الموسم، بينما يبقى اللاعب صبوراً ومركزاً على التعلم لاغتنام الفرص القادمة.