فلوريان فيرتز سيغيب عن مباراة أخرى لليفربول، بينما يقدم آرني سلوت آخر المستجدات حول النجم الألماني المصاب
ويرتز غائب عن المباراة التي حقق فيها الريدز فوزًا صاخبًا
استمتع ويرتز بنصف ثاني أقوى من الموسم بعد بداية صعبة لمسيرته مع ليفربول. سجل أربعة أهداف وصنع هدفين خلال ست مباريات في جميع المسابقات في يناير، لكنه اضطر إلى الانسحاب من الفريق الذي فاز على نوتنغهام فورست الأسبوع الماضي بعد إصابته خلال الإحماء قبل المباراة.
أكد سلوت أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سيغيب عن مباراة وست هام، حيث عانى الريدز من بعض المواقف الصعبة قبل أن يتمكنوا في النهاية من تحقيق فوز 5-2 في ميرسيسايد. سجل هوغو إيكيتيكي وفيرجيل فان ديك وأليكسيس ماك أليستر الأهداف الثلاثة قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يقلص توماس سوشيك الفارق لصالح الهامرز بعد الاستراحة بوقت قصير.
ثم سجل كودي جاكبو وفالنتين كاستيلانوس هدفين قبل أن يسجل أكسل ديساسي هدفًا في مرماه ليحسم الفوز لفريق سلوت.
سلوت يكشف عن غياب لاعب المنتخب الألماني عن المباراة القادمة
غاب ويرتز عن تشكيلة السبت، وكشف سلوت الآن أنه من غير المرجح أن يتعافى في الوقت المناسب للمباراة المقبلة، التي ستقام ضد وولفز يوم الثلاثاء خلال جولة منتصف الأسبوع المقبلة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال: "أعتقد أن ذلك سيكون مبكرًا جدًا، لكنني قلت الأسبوع الماضي إنني لم أتوقع ألا يكون جاهزًا للعب اليوم، لذا أحيانًا مع الإصابات يمكن أن تتطور الأمور بشكل إيجابي أو سلبي. الآن نعتقد أن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً، لكن يوم الثلاثاء سيكون مبكرًا على الأرجح. الأسبوع التالي سيكون صعبًا كما تبدو الأمور الآن، لكن كما قلت، كنت أعتقد أنه سيكون جاهزًا للعب اليوم أيضًا، لكن للأسف لم يحدث ذلك".
الهولندي يشيد بنجاح الكرات الثابتة
جاءت الأهداف الثلاثة الأولى لليفربول يوم السبت نتيجة لركلات ركنية، وهو ما أقر سلوت بأنه أسعده، بعد أن كان قد أعرب عن استيائه من ضعف فريقه في الدفاع عن الكرات الثابتة.
وأضاف: "هذا أمر مرضٍ للغاية. أولاً، لأن هذا هو سبب فوزنا، وثانياً، لأنني عندما كنت أقف مع زملائي، قالوا لي: "أحسنت، أحسنت"، فقلت: "في رأيي، لقد لعبنا بشكل أفضل هذا الموسم". لعبنا بشكل جيد إلى جيد جداً، لذا كنا جيدين إلى جيدين جداً، لكنها لم تكن أفضل مباراة في الموسم. لعبنا بشكل أفضل عندما خسرنا [ولعبنا بشكل أفضل عندما استقبلنا أهدافاً من الكرات الثابتة.
"لكن كما قلت دائماً، عادت الأمور إلى طبيعتها. لقد صنعنا الكثير من الفرص من الكرات الثابتة في الجزء الأول من الموسم، وتقريباً كل كرة ثابتة استقبلناها دخلت المرمى، واليوم يمكنكم أن تروا العكس تماماً. أعتقد أن إحدى أول فرصهم الكبيرة كانت من كرة ثابتة كانت ستسجل في الأشهر الستة أو السبعة الأولى [من الموسم]، أنا متأكد من ذلك بنسبة 100٪. لكننا الآن نجحنا في ذلك وبدأنا في التسجيل من الكرات الثابتة، وبالتالي تبدو الأمور أكثر إشراقًا وأفضل مما كانت عليه عندما لا تسجل، وهذا أمر مرضٍ حقًا لنا وللفريق ولجماهيرنا أيضًا".
ليفربول يستعد لسلسلة مباريات حاسمة
ليفربول يضع آمالاً كبيرة على الفوز على وولفرهامبتون، صاحب المركز الأخير، يوم الثلاثاء، حتى لو حقق وولفرهامبتون فوزه الثاني في الدوري هذا الموسم على أستون فيلا يوم الجمعة الماضي. بعد ذلك، سيقوم الريدز برحلة أخرى إلى مولينوكس، هذه المرة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يواجه غلطة سراي مرتين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على جانبي مباراة ضد توتنهام هوتسبير.
