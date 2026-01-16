إلى جانب الجهود المبذولة لإقناع كلوب بالعودة إلى التدريب، يقال إن بيريز "يحلم" بانتزاع النجم النرويجي هالاند من نادي مانشستر سيتي في أقرب فرصة ممكنة، وقد يتم اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه "في وقت مبكر من هذا الصيف".
ويقال إن ريال مدريد لا يزال على اتصال منتظم مع وكيلة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، رافايلا بيمنتا. كان ريال مدريد في سباق للحصول على توقيع هالاند عندما غادر بوروسيا دورتموند في عام 2022، لكنه اختار أن يحذو حذو والده ألف إنجي في تلك المرحلة بالتوجه إلى إنجلترا.
يُقال إن هالاند "من أشد المعجبين بإسبانيا ويرى أن ريال مدريد هو هدفه النهائي في مسيرته". يريد أن يصبح أحد نجوم الفريق في مرحلة ما وسيترك الباب مفتوحًا أمام انتقال مستقبلي. لكن أي صفقة لن تكون رخيصة.
يمتلك مانشستر سيتي المهاجم النرويجي الذي حطم الأرقام القياسية بعقد مذهل حتى صيف 2034. ذكرت قناة سكاي أنه سيكون من الضروري تجميع حزمة تبلغ قيمتها "أكثر من 500 مليون يورو (434 مليون جنيه إاترليني/581 مليون دولار)" من أجل هالاند، حيث يشمل ذلك قيمة شراء اللاعب وراتبه والمكافآت.
مما يعني أن خطة إنقاذ ريال مدريد ستزيد عن هذا المبلغ، لأن التعاقد مع كلوب سيكون مكلفًا من ناحية الراتب، بالإضافة إلى المراكز الأخرى التي سيحتاج الألماني لتدعيمها مثل خط الوسط.
قد يساعد بيع المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في جمع الأموال، حيث لا يزال اللاعب الجنوب أمريكي يجذب اهتمام دوري روشن السعودي، ولكن يبقى أن نرى مدى "جدوى" خطط ريال مدريد عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع كلوب وهالاند.