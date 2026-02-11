Goal.com
مباشر
Florentino PerezGoal Ar Only GFX
أحمد فرهود

وداعًا لحلم فلورنتينو بيريز: بمبدأ "لنفز بنصف الرغيف فقط".. ريال مدريد يهرب من جزيرة السوبر ليج المنعزلة

فتح صفحة جديدة بين ريال مدريد والاتحاد الأوروبي لكرة القدم..

بعد سنواتٍ من الشد والجذب، وطلقات التحذير التي هزت أركان مكاتب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية؛ قرر الرئيس فلورنتينو بيريز غمد سلاحه أخيرًا، بإعلان انسحاب ناديه ريال مدريد، من "السوبر ليج".

انسحاب ريال مدريد من مشروع "السوبر ليج"، لم يكن مجرد تراجعًا تكتيكيًا فحسب، وإنما إعلانًا رسميًا عن نهاية أكبر تمرد في تاريخ كرة القدم الحديثة.

هذا التمرد أشعل شرارته بيريز نفسه، بالتعاون مع أندية أوروبية عملاقة؛ وذلك من أجل إنشاء بطولة جديدة، تحل بدلًا من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستهدف رئيس الميرينجي وقتها، التخلص من ما اسماه "احتكار" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وزيادة إيرادات أندية القارة العجوز.

لكن في النهاية.. اختار بيريز أن يخلع عباءة الثائر؛ ليعود ريال مدريد مجددًا كزعيم للشرعية الأوروبية، واضعًا حدًا لصراع استنزف القارة العجوز قانونيًا ورياضيًا.

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أن نحلل انسحاب فلورنتينو بيريز من مشروع "السوبر ليج"، بشكلٍ رسمي..

  • Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    الجزيرة المنعزلة.. ريال مدريد يتحوّل إلى "منبوذ قاري"

    العملاق الإسباني ريال مدريد فقد جميع حلفائه، في مشروع "السوبر ليج"؛ حيث انسحب النادي تلو الآخر، خلال الفترة الماضية.

    مثلًا.. الأندية الإنجليزية العملاقة، والتي تمتلك أكبر قوة مالية في القارة الأوروبية، انسحبت من "السوبر ليج" رسميًا.

    أيضًا.. القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يتولى رئاسة رابطة الأندية الأوروبية؛ انقلب على مسؤولي ريال مدريد، رغم العلاقات القوية التي كانت تجمعهم سابقًا.

    هُنا.. وجد رئيس الميرينجي فلورنتينو بيريز نفسه، كما ولو أنه في "جزيرة منعزلة"؛ بل والأكثر من ذلك أن غريمه التاريخي برشلونة، تتحسن أوضاعه مع الرابطة الإسبانية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

    برشلونة الذي كان أحد أعضاء "السوبر ليج"؛ أعلن انسحابه في الأيام الماضية من المشروع، وذلك ضمن خطة تسوية مع الرابطة الإسبانية والاتحاد الأوروبي.

    ويبدو أن بيريز خاف من أن يتحوّل ناديه ريال مدريد، إلى "منبوذ قاري"؛ وسط تصاعد نفوذ غريمه التاريخي، وباقي الفرق الأوروبية.

    • إعلان
  • FBL-UEFA-SUI-WOMEN-REFORMAFP

    سلاح ذو حدين.. ذكاء الاتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل

    في عام 2023؛ أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا تاريخيًا، باعتبار الاتحاد القاري لكرة القدم "محتكرًا".

    هذا القرار مثّل نصرًا كبيرًا لفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني؛ لبدء مشروع "السوبر ليج".

    إلا أنه بالرغم من ذلك، كان الاتحاد الأوروبي أكثر ذكاءً في تحركاته، بعد قرار محكمة العدل؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تغيير لوائحه؛ لتصبح قانونية، ومتماشية مع قرارات محكمة العدل الدولية.

    * ثانيًا: إطلاق النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا؛ والذي ساهم في زيادة مداخيل الأندية، مع الكثير من المباريات المثيرة كرويًا.

    ومن خلال هذه التحركات؛ نجح الاتحاد الأوروبي في سحب البساط من تحت أقدام بيريز، حتى من الناحية الجماهيرية التي كانت تؤيد فكرة "السوبر ليج".

  • FBL-ESP-REALMADRID-STADIUMAFP

    فلورنتينو بيريز يحتاج إلى تدفقات مالية ثابتة.. والاتفاق هو الحل الأسلم

    يحتاج العملاق الإسباني ريال مدريد، بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز حاليًا، لتدفقات مالية ثابتة؛ وذلك لمجموعة من الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: سداد الالتزامات المالية؛ المترتبة على مشروع "البرنابيو الجديد".

    * ثانيًا: بناء "جالاكتيكوس" جديد؛ بعد صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي.

    وبالطبع.. عدم إكمال "السوبر ليج"، بمثابة الضربة القوية لأحلام بيريز الاقتصادية؛ حيث أوقف ضخ الأموال من الرعاة، الذين كانوا مستعدين لاحتضان هذا المشروع.

    وحتى لا يخسر كل شيء؛ وجد بيريز أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ربما يكون الحل الأنسب في الوقت الحالي.

    الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن للريال، إنهاء كافة الصراعات القضائية والرياضية؛ إلى جانب التفاهُم على زيادة في المداخيل، كما كان يريد بيريز أساسًا.

  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP

    ريال مدريد يهرب من السوبر ليج بمبدأ "لنفز بنصف رغيف فقط"!

    العودة لحضن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد الانسحاب من مشروع "السوبر ليج"؛ يضمن للعملاق الإسباني ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز بعض الأمور المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: حفظ ماء وجه بيريز؛ بعد أن ضمن له رئيس الاتحاد الأوروبي أليكساندر تشيفيرين ورئيس الرابطة ناصر الخليفي، مخرجًا آمنًا.

    * ثانيًا: عودة ريال مدريد كعنصر رئيس وقوي؛ في صناعة القرار الكروي، بالقارة العجوز.

    أي أننا نستطيع القول بإن بيريز، كان مُجبرًا على الانسحاب من "السوبر ليج"؛ بعد أن أصبحت القوة تُميل إلى الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا.

    وبالتالي.. جاء انسحاب رئيس ريال مدريد من "السوبر ليج"؛ تحت مبدأ: "نصف رغيف من الاتحاد الأوروبي أفضل من مخبز كامل في الخيال".

0