وداعًا لحلم فلورنتينو بيريز: بمبدأ "لنفز بنصف الرغيف فقط".. ريال مدريد يهرب من جزيرة السوبر ليج المنعزلة

بعد سنواتٍ من الشد والجذب، وطلقات التحذير التي هزت أركان مكاتب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية؛ قرر الرئيس فلورنتينو بيريز غمد سلاحه أخيرًا، بإعلان انسحاب ناديه ريال مدريد، من "السوبر ليج".

انسحاب ريال مدريد من مشروع "السوبر ليج"، لم يكن مجرد تراجعًا تكتيكيًا فحسب، وإنما إعلانًا رسميًا عن نهاية أكبر تمرد في تاريخ كرة القدم الحديثة.

هذا التمرد أشعل شرارته بيريز نفسه، بالتعاون مع أندية أوروبية عملاقة؛ وذلك من أجل إنشاء بطولة جديدة، تحل بدلًا من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستهدف رئيس الميرينجي وقتها، التخلص من ما اسماه "احتكار" الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وزيادة إيرادات أندية القارة العجوز.

لكن في النهاية.. اختار بيريز أن يخلع عباءة الثائر؛ ليعود ريال مدريد مجددًا كزعيم للشرعية الأوروبية، واضعًا حدًا لصراع استنزف القارة العجوز قانونيًا ورياضيًا.

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أن نحلل انسحاب فلورنتينو بيريز من مشروع "السوبر ليج"، بشكلٍ رسمي..