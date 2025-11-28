ضاعت الهيبة وأصبح مصدرًا للسخرية .. الشيخوخة هزمت فلورنتينو بيريز ورحيله قادم لا محالة!

منذ وقت ليس ببعيد، كان فلورنتينو بيريز الحاكم بأمره في ريال مدريد، بل في إسبانيا وأوروبا بأكملها، وكان الكثيرون يتعاملون معه وكأنه رئيس دولة عظمى!

هيبة غير مسبوقة تمتع بها بيريز، واحترام منقطع النظير في أي مكان يذهب له، عندما يتحدث الكل يستمع بعناية ويأخذ حديثه بجدية، خاصة وأنه قليل الظهور ولا نراه كثيرًا بوسائل الإعلام.

ولكن بالتدريج تغير كل ذلك، البعض لم يعد يهتم بما يقوله بيريز، ولا يخشى من تهديداته، بل يسخر من حديثه واستخدامه لقناة ريال مدريد من أجل محاربة الحكام، حتى مقترح السوبر ليج الذي قاتل من أجله واعتقد أن الجميع يسير خلفه، وجد نفسه وحيدًا مع برشلونة في مواجهة كافة المؤسسات الرياضية العالمية.

ومن هنا ظهرت مؤخرًا فكرة مفاجئة نوعًا ما، وهي أن بيريز أصبح يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، ربما نشعر بالدهشة في البداية، ولكن هناك العديد من الدلائل التي تجعلها منطقية لحفظ ماء وجه الرئيس الذي سيطر على الميرينجي لسنوات طويلة على فترتين..