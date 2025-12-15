"كيف ننسى هذه الفضيحة" .. فلورنتينو بيريز يستغل عيد الميلاد للهجوم على برشلونة: هبطت أندية من وراء قضيتكم "نيجريرا"!

في كلمته خلال الحفل التقليدي، بدأ بيريز بتسليط الضوء على الهيمنة المالية للنادي، مستشهداً بتقارير من شركتي Deloitte و Forbes تضع ريال مدريد في قمة الرياضة العالمية. لكن النبرة سرعان ما تحولت من الاحتفال إلى الإدانة.

وقال رئيس النادي الملكي: "عيد الميلاد هو وقت يدعونا للتفكير، لقد بنى هذا النادي تاريخه وأسطورته. نحن النادي الأعلى دخلاً في العالم وفقاً لدلويت والأكثر قيمة وفقاً لفوربس. وقد سمح لنا ذلك بأن نعيش واحدة من أنجح فتراتنا في هذه السنوات الخمس عشرة، سواء في كرة القدم أو كرة السلة.

"لكن عيد الميلاد هو أيضًا وقت للتفكير. وأكبر مصدر قلق لريال مدريد هو وضع التحكيم. كما تعلمون جيدًا، فإن الوضع الخطير للغاية الذي حدث مع قضية نيجريرا على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن يستحق العدالة".

كان إحباط بيريز واضحًا وهو يتحدث عما يعتبره مؤامرة صمت من قبل الهيئات الحاكمة. وقد كان ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي ظهر في البداية كمدعي خاص في القضية، وهي خطوة أدت إلى توتر العلاقات مع برشلونة، لكن بيريز يعتقد أنها كانت ضرورية.

وأضاف بصوت عالٍ: "من غير المفهوم تمامًا أن المؤسسات تركت مدريد وحدها في هذه المعركة. كيف يمكن أن يطلب منا رئيس الحكام أن ننسى الأمر؟ كيف سننسى أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم؟ كيف يمكن للاتحاد الإسباني لكرة القدم والدوري الإسباني أن يتصرفا بهذه الطريقة؟ من واجبهما ضمان النزاهة".