فلامنجو بطل ليبرتادوريس: هدف "ماركة رونالدو" جعل تلميذ جورج جيسوس أستاذًا .. وأنت لست ليفربول يا بالميراس!

على الملعب الأثري في ليما، حفر فلامنجو اسمه في جدران تاريخ كوبا ليبرتادوريس، ونقش عليها "أنا البطل البرازيلي الأوحد بلا منازع"، بفوزه في مباراة النهائي ضد بالميراس، أمام أنظار 80 ألف متفرج، لينصب نفسه على عرش أمريكا الجنوبية، حاملًا لقب نسخة 2025.

الكأس الـ66 للبطولة، دخلت بين أيدي الأسطورتين فيليبي ميلو وجوليو سيزار، وخلفهما قائد برشلونة التاريخي كارليس بويول، أمام الجماهير الزاحفة من مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو، لتملأ مدرجات ملعب المونومنتال التاريخي.

مواجهة "تكسير عظام"، حسمها فلامنجو بارتقاء مذهل للمدافع المخضرم دانيلو، ليضع رأسية في شباك الحارس كارلوس ميجيل، في الدقيقة 67، ليمنح النجمة الرابعة لفريقه.