محمود خالد

فلامنجو بطل ليبرتادوريس: هدف "ماركة رونالدو" جعل تلميذ جورج جيسوس أستاذًا .. وأنت لست ليفربول يا بالميراس!

فلامنجو ينصب نفسه على عرش أندية البرازيل..

على الملعب الأثري في ليما، حفر فلامنجو اسمه في جدران تاريخ كوبا ليبرتادوريس، ونقش عليها "أنا البطل البرازيلي الأوحد بلا منازع"، بفوزه في مباراة النهائي ضد بالميراس، أمام أنظار 80 ألف متفرج، لينصب نفسه على عرش أمريكا الجنوبية، حاملًا لقب نسخة 2025.

الكأس الـ66 للبطولة، دخلت بين أيدي الأسطورتين فيليبي ميلو وجوليو سيزار، وخلفهما قائد برشلونة التاريخي كارليس بويول، أمام الجماهير الزاحفة من مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو، لتملأ مدرجات ملعب المونومنتال التاريخي.

مواجهة "تكسير عظام"، حسمها فلامنجو بارتقاء مذهل للمدافع المخضرم دانيلو، ليضع رأسية في شباك الحارس كارلوس ميجيل، في الدقيقة 67، ليمنح النجمة الرابعة لفريقه.

ماذا حدث في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2025؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • Danilo FlamengoGetty Images

    يطير مثل رونالدو .. دانيلو في نهائي ليبرتادوريس "ما أشبه الليلة بالبارحة"

    لقطة جمعت بين "الذكاء والخبرة"، سجل بها دانيلو هدفًا للتاريخ في شباك بالميراس، وكأن المدافع صاحب الـ34 عامًا، أراد أن يثبت لزميله السابق، في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بأنه ليس وحده الذي يجيد القفز لأمتار في الهواء.

    بلعبة أشبه بـ"لدغة"، تحرك دانيلو ببطء داخل المنطقة، في انتظار إرسال أراسكايتا للكرة من ركلة ركنية، وسط غفلة دفاعية، ليرتقي المخضرم ويضع الكرة برأسه في الشباك.

    دانيلو الذي توج مع ريال مدريد بلقبين في دوري أبطال أوروبا، كتب تاريخًا في كأس ليبرتادوريس، بالتسجيل في نهائيين مختلفين مع فريقي سانتوس وفلامنجو..

    * سجل هدفًا في شباك بينارول، في إياب النهائي، وتوج سانتوس باللقب في 2011.

    * سجل هدفًا في شباك بالميراس، في النهائي، وتوج فلامنجو باللقب في 2025.

    ويحمل دانيلو مسيرة مرصّعة بالألقاب، حيث فاز بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، والإسباني مع ريال مدريد، والإيطالي مع يوفنتوس، والبرتغالي مع بورتو، وها هو يضيف النجمة الثانية له في كوبا ليبرتادوريس.

  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    مباراة "مصارعة" .. ورقم سلبي لبالميراس!

    صراع الوسط، ومواجهة تكسير عظام، هكذا يمكن وصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، الذي شهد العديد من الالتحامات البدنية العنيفة،

    منذ الدقيقة الأولى، وكان سلاح فلامنجو هو الضغط، واللعب السريع في البناء من الخلف، وسيطر على مجريات اللعب بدرجة كبيرة، فيما ارتكن بالميراس إلى التكتّل الدفاعي، وواجه صعوبة في الخروج بالكرة، فيما كانت الالتحامات العنيفة عنوانًا للقاء.

    فلامنجو اعتمد على تحركات أراسكايتا "المهارية" وتنوع اللعب بين صامويل لينو وبرونو هنريكي، فيما كان سلاح بالميراس هو استغلال انطلاقات فيتور روكي، الذي عانى كثيرًا من "دفع" لاعبي ممثل ريو دي جانيرو.

    هذا الأمر انعكس بدوره على لغة الأرقام، حيث وجه فلامنجو 3 كرات فقط على المرمى، من أصل 11، إلا أن بالميراس لم يسدد أي كرة تجاه الخشبات الثلاث.

  • Flamengo v Cuiaba - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    تلميذ جورج جيسوس الذي صار "أستاذ" .. وبالميراس ليس ليفربول!

    فيليبي لويس، ظهير تشيلسي وأتلتيكو مدريد السابق، الذي كان ولعًا بالتدريب، فكان يسير على خطى مدربه جورج جيسوس في فلامنجو، ويركض مع اللاعبين أثناء الإحماء، ويناقش التكتيكات مع دييجو سيميوني، وكان ضمن طاقم دوريفال جونيور، ليوم واحد، أثبت اليوم أن التلميذ صار "أستاذًا"، وتوج شغفه وولعه بالتدريب، ليحفر اسمه بالفوز بكأس ليبرتادوريس، في أول مواسمه كمدرب.

    هذه الكأس قادت فيليبي لويس أيضًا لكتابة التاريخ، كلاعب فاز باللقب مرتين، ومرة كمدرب، ليكمل 3 ألقاب في خزائنه، ويعادل نجوم الفريق الحاليين، أراسكايتا وبرنو هنريكي.

    أما عن بالميراس، فإن كتيبة آبل فيريرا، كانت تحلم بأن تحقق ما صنع ليفربول، في نسخة 2019، بأن يحقق الريمونتادا التاريخية في نصف النهائي، ثم يتوج باللقب.

    بالميراس فعل مثل ليفربول مع برشلونة، تأخر أمام ليجا دي كيتو (0-3) في الذهاب، ثم عاد ليفوز في الإياب (4-0)، ليتأهل إلى النهائي، إلا أنه اصطدم بفلامنجو الذي حطم مسيرته "المذهلة" في كوبا ليبرتادوريس 2025.

  • Talleres v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2022Getty Images Sport

    أراسكايتا يدخل التاريخ .. والنحس يتواصل مع نجم بالميراس

    ودوّن فلامنجو التاريخ، كونه صار أكثر فريق برازيلي يفوز بكأس ليبرتادوريس "4" مرات في تاريخه، كما ثأر من بالميراس، بعد نهائي 2021، الذي جمع بين الفريقين، وحسمه بالميراس بنتيجة (2-1).

    ولعلّ أراسكايتا أكثر لاعبي فلامنجو سعادة بعد التتويج بكوبا ليبرتادوريس، بعدما وصل إلى 16 لقبًا في مسيرته مع فلامنجو، ليعادل رقم برونو هنريكي، كأكثر لاعب تتويجًا بالألقاب في النادي، ويتوج موسمه الأكثر تميزًا، بعدما سجل 23 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة.

    الحديث أيضًا عن جورجينيو، نجم وسط فلامنجو، والذي فاز بدوري أبطال أوروبا واليوروبا ليج والسوبر الأوروبي مع تشيلسي، وحصد لقب اليورو مع إيطاليا، وحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا، قبل أن يتجه إلى الأراضي اللاتينية، ليكتب المجد بلقب ليبرتادوريس.

    على النقيض، حدث ولا حرج، نتحدث عن وسط ميدان بالميراس، أندرياس بيريرا، الذي لازمه نحس ليبرتادوريس، بعدما فقد اللقب مع فلامنجو في نهائي 2021، وصار منبوذًا للجماهير، بخطأ في فقدان الكرة تسبب في هدف الانتصار، وها هو يرتدي قميص "فيرداو"، ليخسر معه النهائي مجددًا.

    فلامنجو صنع المجد، وحجز مقعدًا في كأس الإنتركونتينينتال 2025، كما ذهب إلى مونديال الأندية 2029، وصار أكثر الأندية البرازيلية فوزًا بالبطولة، كما أنه يملك الفرصة لإضافة لقب جديد قبل نهاية العام، مع تبقي جولتين على نهاية الدوري البرازيلي الذي يتزعم صدارته.

