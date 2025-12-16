"فريق بلا جماهير وفلامنجو أكبر منه".. أسطورة أتلتيكو يشن هجومًا على ريال مدريد!

وفي حديثه لصحيفة "آس" الإسبانية قبل النهائي المرتقب، طُلب من اللاعب الإسباني مقارنة مكانة الناديين. وكان رده صريحاً، حيث ادعى أنه بينما يمتلك "لوس بلانكوس" شهرة عالمية، إلا أنهم يفتقرون إلى الرابط الوجداني مع مشجعيهم الذي يميز كرة القدم في أمريكا الجنوبية.

وصرح قائلاً عند سؤاله عما إذا كان فلامنجو قابلاً للمقارنة بالعملاق الإسباني: "إنه [فلامنجو] أكثر من مدريد". وأضاف: "في الواقع، مدريد ليس لديه جماهير. مدريد مشهور، نعم، لما حققه من انتصارات وهو معروف في جميع أنحاء العالم ولهذا السبب لديه متابعون. لكنك تذهب إلى الملعب ولا تشعر بشيء".

من المؤكد أن هذه التعليقات ستثير غضب "المدريديستا"، خاصة أنها صادرة من لاعب كان ركيزة أساسية في تشكيلة دييجو سيميوني خلال ذروة المنافسة بينهم. وقد قارن ساؤول بين الطبيعة "الصامتة" للبرنابيو والضجيج الصاخب لملعبه الحالي، مؤكداً على المدى البعيد الذي يذهب إليه المشجعون البرازيليون لمؤازرة فريقهم.

وأوضح قائلاً: "في المقابل، تذهب إلى الماراكانا، الملعب الرمزي، وتجده ممتلئاً دائماً. وفي المباريات خارج الديار، يمتلئ الملعب بمشجعي فلامنجو. لعبنا مؤخراً ضد سبورت ريسيفي وأرسلونا إلى ملعب آخر لأنه لولا ذلك لم يكن جمهورنا سيتسع. ونحن نتحدث هنا عن رحلة طيران مدتها ثلاث ساعات ونصف".

وتابع: "تذهب إلى ليما وتجد مشجعينا يملؤون الملعب بنسبة 100%. ثم ترى أن بالميراس لا يملؤه... حينها تقول: 'هذه قاعدة جماهيرية كبيرة'".