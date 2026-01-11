أكد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أن فريقه كان لديه خطط في الصيف الماضي بالنسبة للينارت كارل، موهبة الفريق البافاري لو لم ينجح في تحقيق انطلاقة كبيرة تحت قيادة فينسنت كومباني.
"فكرنا في كافة السناريوهات".. بايرن ميونخ يكشف عن مخاوفه بشأن لينارت كارل وموقف اللاعب
خطط مدروسة ولكن بدون تفاصيل
"، قال إيبرل في تصريحات لشبكة "DAZN" على هامش مباراة بايرن ميونخ، أمام فولفسبورج في الدوري الألماني: "نحن سعداء للغاية لأن ما ناقشناه في الصيف قد تحقق. كنا قد وضعنا سيناريوهات محتملة في حالة عدم نجاح الأمور مع كارل".
لكن المدير الرياضي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل. على سبيل المثال، ما إذا كان أحد "السيناريوهات" المحتملة هو إعارة كارل إلى أحد الأندية الأخرى في حال لم يحصل على فرصة للعب مع لاعبي بايرن المحترفين.
- Getty Images
كارل يفسد المخططات
ولكن لأن هذا ليس هو الحال، بل على العكس من ذلك، فإن كارل قدم أداءً قوياً في موسمه الأول، بل وأصبح لاعباً أساسياً، فإن أي خطط بديلة لتعزيز تطور اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً لم تعد ذات أهمية.
وتابع المدير الرياضي حديثه وقال: "يمكننا أن نضع كافة الحطط جانبًا. الأمر يسير على ما يرام، ليني يظهر ما يمكنه فعله. لقد أظهر جرأته منذ البداية في الملعب التدريبي ونقلها بسلاسة إلى المباراة. وبالتالي، نحن سعداء للغاية".
خاض كارل 22 مباراة رسمية مع الفريق البافاري هذا الموسم، وشارك في 11 منها في التشكيلة الأساسية بقرار من كومباني. كما سجل حتى الآن ستة أهداف وصنع هدفين.
- Getty
كارل يثير الجدل
مؤخراً، أثار لاعب المنتخب الألماني تحت 21 عاماً ضجة خارج الملعب خلال اجتماع لنادي المعجبين بتصريحه عن "نادي أحلامه" ريال مدريد، الذي يرغب بشدة في اللعب له خلال مسيرته. كما كان متوقعًا، أثارت هذه التصريحات غير المدروسة ضجة كبيرة، حيث قال: "بايرن ميونخ نادٍ كبير جدًا. إن اللعب فيه حلم. لكن في مرحلة ما، أريد بالتأكيد الذهاب إلى ريال مدريد. إنه نادي أحلامي، لكن هذا يبقى بيننا. بالطبع، بايرن نادٍ مميز للغاية ويوفر الكثير من المتعة".
بعد التصريحات المؤسفة، توجه كارل مباشرة إلى إيبرل وكريستوف فرويند ليعتذر عن تصريحاته. داخليًا، تمت تسوية الموضوع منذ فترة طويلة، وقريبًا، مع بلوغ المهاجم سن 18 عامًا في 22 فبراير، سيتم تمديد عقده تلقائيًا حتى عام 2029 بموجب بند مدمج.
- Getty
بايرن يسعى لحماية جوهرته
وأشار إيبرل إلى ذلك بشكل غير مباشر عندما سُئل عن مستقبل كارل على المدى الطويل، وقال: "العقود مصممة بحيث لا يضطر اللاعبون الشباب إلى القلق، سيبقى معنا لفترة طويلة جدًا إذا نضج معنا".
قد تساعد العلاقة الجيدة بين إيبرل ومستشار كارل، مايكل بالاك، في تجديد العقد مرة أخرى بشروط مالية أفضل، حيث قال عن تلك العلاقة "إنها علاقة ممتعة للغاية، وأعتقد أنها تساعد ليني أيضًا أن يكون لديه لاعب عالمي من هذا المستوى إلى جانبه. إنه يعرف تمامًا ما الذي يتعلق به الأمر. بصراحة، عندما بدأت عملي كمدير رياضي، كانت مسيرة مايكل بالاك، كما خطط لها هو ومستشاروه، نموذجًا مثاليًا بالنسبة لي".
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة "بيلد"، يرغب مسؤولو نادي بايرن ميونخ في تمديد عقد لاعب خط الوسط الهجومي حتى عام 2031. ومن المقرر أن يتم إقناع كارل بالتوقيع على العقد من خلال زيادة كبيرة في راتبه.
يحصل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا حاليًا على راتب يتراوح بين مليون ومليوني يورو سنويًا. إذا وقع عقدًا مع بطل ألمانيا حتى عام 2031، فإن بايرن ميونخ سيقدم له راتبًا سنويًا يتراوح بين خمسة وسبعة ملايين يورو، وفقًا للصحافة الألمانية.