محمد سعيد

"فضيحة جديدة لمجلس برشلونة" .. جبهة فونت تشن حملة شرسة على لابورتا ورجاله بسبب الأعضاء!

الضغوط تحاصر لابورتا في ظل الأزمات التنظيمية والمالية التي يواجهها النادي الكتالوني

أصدرت جبهة المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة، فيكتور فونت، والمعروف باسم "نوسوتروس"، بيانًا شديد اللهجة صباح اليوم ضد رئيس النادي جوان لابورتا وأعضاء مجلس الإدارة.

وجاء بيان جبهة فونت، على خلفية الأزمة التي شهدها ملعب "كامب نو" يوم السبت الماضي خلال مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، والتي تسببت في حرمان آلاف الأعضاء من الحصول على تذاكرهم بسبب خطأ تقني في النظام الإلكتروني.

وبهذا التصعيد، يفتح فيكتور فونت ومنبره "نوسوتروس" جبهة جديدة من الانتقادات ضد إدارة جوان لابورتا، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المجلس بسبب الأزمات التنظيمية والمالية التي يواجهها النادي الكتالوني.

  • فونت: فضحية في إدارة برشلونة

    أوضح البيان، أن ما حدث يعد "فضيحة" ويعكس "إهمالًا وسوء إدارة" من جانب المجلس الحالي، حيث اضطر آلاف الأعضاء للانتظار في طوابير تجاوزت الساعتين من أجل استلام تذاكرهم، فيما لم يتمكن البعض من دخول الملعب إلا بعد انطلاق المباراة بوقت طويل.

    وأضاف البيان: "نعتبر ما جرى دليلًا جديدًا على أن سوء الإدارة والإهمال والارتجال باتت تؤثر بشكل مباشر على النادي"، مشيراً إلى أن الرقم الرسمي المعلن من النادي حول عدد المتضررين والبالغ 7,500 عضو "لا يمكن اعتباره دقيقًا". 

    مقعد ثابت لكل حامل بطاقة

    طالب فونت، قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني يوم 13 ديسمبر على ملعب كامب نو، بأن يتم تخصيص مقعد ثابت لكل حامل بطاقة موسمية طوال الموسم، مؤكداً أن الإدارة الحالية "تتعمد تغيير أماكن المشجعين في كل مباراة من أجل بيع المزيد من التذاكر للسياح ورفع الأسعار".  

    كما انتقدت جبهة فونت حالة الفوضى التي صاحبت المباراة الأخيرة، مشيرًا إلى أن "إهمالًا خطيرًا ارتُكب بالسماح لآلاف الأشخاص بالدخول دون أي رقابة، ما أدى إلى مشاهد غير مسبوقة لأعضاء يجلسون في الممرات".

    وفي ختام البيان، شدد فونت على ضرورة تعويض جميع الأعضاء المتضررين من هذه الأزمة، متسائلًا في الوقت ذاته عن الشركة المسؤولة عن إدارة التذاكر الرقمية، حيث أوضح أن "عقد التذاكر تم منحه قبل عام دون معرفة ما إذا كانت هناك منافسة بين عدة شركات أو أنه مُنح بشكل اعتباطي، كما حدث في حالات أخرى".  

  • الجانب الآخر .. لابورتا يتحدى بأنباء سارة!

    على الجانب الآخر، رد جوان لابورتا، بطريقة عملية عندما عبر عن ثقته في الحصول على تصريح "1C" قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وهو التصريح الذي سيسمح بفتح المدرج الشمالي ومنطقة الجماهير المعروفة باسم "مدرج 1957"، مما سيؤدي إلى رفع السعة الاستيعابية لملعب "سبوتيفاي كامب نو" إلى نحو 60 ألف متفرج.

    وبهذا، يواصل برشلونة خطواته نحو استكمال مشروع تطوير ملعبه، وسط تطلعات جماهيره لافتتاح المدرج الجديد الذي سيعزز الأجواء الجماهيرية ويعيد الفريق إلى أجواء المنافسة بأعداد أكبر من المشجعين.

    وأوضح لابورتا: "أنا أول من يريد أن تكون منطقة الجماهير جاهزة للعمل، لكننا حتى الآن لم نحصل على التصريح اللازم. إذا لم تحدث أي ظروف غير متوقعة، سنحصل عليه قبل نهاية هذا العام".  

    ورغم ذلك، فإن المباراة الأولى التي ستشهد افتتاح المدرج الجديد لن تكون قبل 25 يناير المقبل، حيث سيخوض برشلونة مباريات أمام أتلتيكو مدريد، آينتراخت فرانكفورت، وأوساسونا، لكنه لن يلعب مجددًا على أرضه حتى نهاية الشهر حين يواجه ريال أوفييدو، وإدارة النادي بالتعاون مع شركة "ليماك"، أكدت أن هذا الموعد واقعي ويسمح باستقبال نحو 62 ألف متفرج.  

    وكانت الخطط الأولية قد حددت أواخر عام 2024 موعدًا لإعادة الافتتاح الجزئي، غير أن تأخيرات البناء، وفحوصات السلامة، ومخاوف متعلقة بمسارات الوصول دفعت الجدول الزمني إلى التأجيل. حتى أن برشلونة اضطر للتخلي عن إقامة كأس خوان جامبر في كامب نو، وافتتح موسمه بدلًا من ذلك في استاد يوهان كرويف الذي يتسع لـ 6 آلاف مقعد.

    ومن المقرر أن تكتمل أعمال التجديد في يونيو 2026، ليصل السعة النهائية للملعب إلى 105 آلاف مقعد، ما سيجعل كامب نو أكبر ملعب في أوروبا.

    ما التالي لبرشلونة؟

    يستعد برشلونة لمباراة منتظرة مع أتلتيكو مدريد في ثالث مباراة له في ملعب كامب نو بعد تجديده، بعد المباريات السابقة ضد أتلتيك بيلباو وألافيس، بينما يأمل حامل اللقب في تحقيق فوز يبقيه متقدمًا على غريمه ريال مدريد - الذي يزور بيلباو يوم الأربعاء - فإن أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني سيشكل اختبارًا صعبًا لرجال فليك.

    يحتل الروخيبلانكوس حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب، ويمكنه أن يتساوى في النقاط مع برشلونة في حالة فوزه في كامب نو، حيث خسر فريق سيميوني مباراة واحدة فقط من أصل 14 مباراة في الدوري في موسم 2025-26، وفاز في تسع مباريات وتعادل في أربع.

