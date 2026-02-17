فضيحة جيرونا تكسر جدار الصمت.. اعترافات الخصوم وتواطؤ الصافرة يعلنان اغتيال النزاهة ضد برشلونة!

خسر فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 2 مقابل 1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني ليفرط الفريق في صدارة الترتيب ويتجمد رصيده عند 58 نقطة.

تقدم الضيوف أولاً بهدف باو كوبارسي في الدقيقة 59 قبل أن يعود أصحاب الأرض بهدفي توماس ليمار وفران بيلتران وسط عاصفة من الاحتجاجات على قرارات الحكم سيزار سوتو جرادو.

وتسببت هذه النتيجة في تراجع النادي الكتالوني إلى المركز الثاني بفارق نقطة خلف ريال مدريد بعد أن شهدت الدقائق الأخيرة لقطة تحكيمية فجة أهدت الفوز لجيرونا باعتراف لاعبه نفسه عقب صافرة النهاية.

ملحوظة هامة: قبل أي شيء، الأسطر القادمة هي مجرد رأي شخصي مبني على بعض الحقائق التي سأعرضها عليكم، ولا تعبر عن رأي موقع جول بأي شكل من الأشكال.