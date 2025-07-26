فصل جديد في المسرحية .. إيكاردي يتهم واندا نارا بتسريب محتوى غير لائق له

ماورو إيكاردي كلف محاميه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد واندا نارا، المتهمة بارتكاب جريمة انتقامية خطيرة ضده.

العلاقة العاصفة بين ماورو إيكاردي وواندا نارا تشهد حلقة جديدة.

المسلسل التلفزيوني الذي يستحوذ على اهتمام الصحافة منذ سنوات يكتب فصلاً جديداً: وفقاً لما أوردته وكالة Adnkronos، فقد رفع مهاجم جلطة سراي دعوى قضائية ضد زوجته السابقة بتهمة الانتقام الإباحي.

فقد علم إيكاردي أن مقطع فيديو حميميًا له تم نشره على الإنترنت بهدف تشويه سمعته وإفساد علاقته الحالية مع امرأة أخرى.

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ومن هنا جاء قراره باللجوء إلى محاميه الإيطاليين لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد واندا نارا، المتهمة بنشر الفيديو على الإنترنت.