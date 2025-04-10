بعد محاولات تكرار سيناريو نجم الاتحاد! .. فرينكي دي يونج يقول كلمته في الانتقال للسعودية ورونالد كومان يعلق

دي يونج أحد أكبر أهداف السعودية..

فرينكي دي يونج، متوسط ميدان نادي برشلونة؛ أحد أكبر الأسماء العالمية، التي ارتبطت بالانتقال إلى الملاعب السعودية، طوال الفترة الماضية.

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السعودية أصبحت وجهة لأبرز نجوم العالم، خاصة منذ يناير من عام 2023؛ بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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أعقب رونالدو.. قدوم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أبرزهم: "كريم بنزيما، ساديو ماني ورياض محرز"؛ حيث من المرجح أن يستمر هذا الأمر، في الفترة القادمة.