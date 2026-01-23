Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Peter McVitie و أحمد مجدي

"لدي فريق رائع ولن نبرم صفقات!".. أربيلوا يعترف بعجزه في مفاوضات ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور

المدرب الإسباني يواجه مهمات متشعبة

اعترف مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا أن الخلاف المستمر بين النادي ولاعبه فينيسيوس جونيور بشأن العقد خارج عن سيطرته تمامًا، على الرغم من إعرابه عن أمله الشديد في بقاء النجم البرازيلي في البرنابيو. 

لا يزال مستقبل النجم البرازيلي غير مؤكد، حيث يتواجد ممثلو المهاجم حاليًا في العاصمة، لكن التكهنات الجديدة حول رحيله مقابل مبلغ مالي ضخم ترفض أن تختفي.

  • ماذا قال أربيلوا عن تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد؟

    وجد مدرب ريال مدريد نفسه في قلب واحدة من أكثر القضايا حساسية في كرة القدم الأوروبية. فقد توقفت مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس منذ الصيف الماضي، وهو وضع ألقى بظلاله على الموسم. ورغم أن التقارير تشير إلى أن موقف البرازيلي قد انفتح بعد رحيل المدرب السابق تشابي ألونسو، لم يتم إحراز أي تقدم رسمي، مما ترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات بشأن عودة اهتمام الدوري السعودي للمحترفين.

    عندما سُئل عما إذا كان بإمكانه التأثير على الوضع، اعترف أربيلوا بصراحة بحدود قدراته. أوضح الظهير السابق أنه على الرغم من رغبته في الاحتفاظ بالجناح، فإن المفاوضات تجري على مستوى أعلى بكثير من رتبته الوظيفية.

    وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد فياريال في الدوري الإسباني: "الأمر لا يعود لي، إنه شأن النادي واللاعب"، مبتعدًا عن السياسة الداخلية للنادي. ومع ذلك، لم يخف إعجابه باللاعب، مضيفًا: "بالطبع، آمل أن يواصل صنع التاريخ هنا".

    • إعلان
  • Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    أربيلوا يتحدث عن الانتقالات الشتوية.. وأكاديمية ريال مدريد

    بالإضافة إلى مستقبل مهاجمه النجم، واجه أربيلوا أيضًا أسئلة بشأن التعزيزات المحتملة للفريق ككل. مع معاناة ريال مدريد من موسم مضطرب أدى إلى رحيل ألونسو، أشار الكثيرون إلى أن الافتقار إلى العمق هو مشكلة حرجة. ومع ذلك، رفض أربيلوا بشدة المطالبة علنًا بضم لاعبين جدد، واتخذ بدلاً من ذلك نهجًا يعتمد بشكل كبير على الموارد الداخلية للنادي.

    عندما سُئل عما إذا كان الفريق بحاجة إلى تعزيزات في سوق الانتقالات، تجنب أربيلوا الإجابة، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى أكاديمية "لا فابريكا" الشهيرة.

    "لدي فريق استثنائي"، أكد أربيلوا ثم أضاف: "إذا كان هناك أي نقص، فلدينا أكاديمية شبابية رائعة، كما كان الحال دائمًا في تاريخ ريال مدريد".

    عندما سُئل للمرة الثانية عما إذا كان قد طلب الدعم من مجلس الإدارة، أغلق أربيلوا باب الأسئلة تمامًا وقال: "أعتقد أن هذا السؤال لا علاقة له بي، لكنني أكرر، أعتقد أن لدي فريقًا استثنائيًا". 

    كانت هذه إشارة واضحة إلى أن المدرب الجديد ينوي العمل بالأدوات المتاحة له بدلاً من البحث عن حلول خارجية.

  • أربيلوا يرد على التهكمات

    لم تقتصر الأيام الأولى لأربيلوا في منصبه الجديد على الأسئلة التكتيكية فحسب، بل شملت أيضًا التدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي.

    انتشرت لقطات للمدرب وهو يصل إلى أول مباراة له في البرنابيو بعد أن تم تصويره وهو يقف بوقار أمام خزانة ألقاب دوري أبطال أوروبا الخاصة بالنادي. 

    سخر مشجعو الفرق المنافسة من هذه اللحظة ووصفوها بأنها مادة للتهكمات في الصحافة الإسبانية، حيث أشار النقاد إلى أنها كانت لفتة استعراضية.

    لكن أربيلوا دافع بقوة عن تصرفه، مشيرًا إلى أهمية تراث النادي ومقارنته بأسطورة من أساطير التدريب.

    وأوضح: "في تلك اللحظة بالذات، شعرت بتاريخ ريال مدري، في ذلك اليوم، رأيت [كارلو] أنشيلوتي ينشر صورة من نفس المكان. إذا توقف هناك، فمن المستحيل ألا أتوقف أنا أيضًا".

    ورفض السخرية، مضيفًا: "بالنسبة للانتقادات، أنا أركز على ما يجب أن أفعله، على عملي ومساعدة اللاعبين".

  • Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    وسط اهتمام سعودي بفينيسيوس.. أربيلوا وريال مدريد يترقبان

    بينما يركز أربيلوا على المهمة التي بين يديه، لا تزال القصة المحيطة بفينيسيوس تهيمن على الأجواء في فالديبيباس. التقارير التي يفيد بأن فينيسيوس مستعد مجددًا لتجديد عقده بعد رحيل ألونسو تمنح ريال مدريد بصيصًا من الأمل.

    ومع ذلك، إلى أن يتم التوقيع على العقد، فإن الصمت الذي يحيط بالمفاوضات لا يؤدي إلا إلى تأجيج الشائعات. مع معرفة أن الأندية السعودية تراقب وضع نجوم النخبة الأوروبيين، يتعرض ريال مدريد لضغوط من أجل الحفاظ على أهم أصوله.

الدوري الإسباني
فياريال crest
فياريال
فياريال
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
0