James Westwood

غياب هذا النجم المفاجأة الأكبر .. فريق "جول" لموسم 2025-2026 حتى الآن

مع اقتراب منتصف الموسم، حان الوقت لتسليط الضوء على اللاعبين الذين أحدثوا أكبر تأثير في الدوريات الكبرى في أوروبا. ولكن أولاً، دعونا نلقي نظرة على الوضع الحالي.

في ألمانيا، لدينا سباق آخر بين فريقين في الدوري الألماني، حيث يتصدر بايرن ميونيخ بقيادة فينسنت كومباني الترتيب بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند. لكن الأمور لا تسير كما هو متوقع في الدوري الفرنسي، حيث يواجه باريس سان جيرمان تحديًا على صدارة الترتيب من قبل لينس المفاجئ، بينما أظهر مرسيليا وليل حتى الآن الثبات اللازم لمواصلة المنافسة على اللقب الفرنسي.

لكن الدراما الأكبر تحدث في الدوري الإيطالي، حيث لا يفصل بين الفرق الخمسة الأولى سوى أربع نقاط، مع تقدم إنتر حاليًا على غريمه التقليدي ميلان، وحامل اللقب نابولي، وروما الذي تحسن أداؤه بشكل كبير، ويوفنتوس الذي عاد للمنافسة مؤخرًا.

في الوقت نفسه، هناك فريقان يتنافسان على اللقب في الدوري الإسباني، حيث يتقدم برشلونة حاليًا على ريال مدريد، بينما في الدوري الإنجليزي الممتاز، برز آرسنال مرة أخرى في الصدارة ويبدو أن لديه قوة حقيقية هذه المرة، على الرغم من أن مانشستر سيتي يلاحقه عن كثب بعد عودته إلى مستواه الأفضل، كما أن أستون فيلا يقاتل أيضًا في الصدارة حيث يواصل تحسنه عامًا بعد عام تحت قيادة أوناي إيمري.

يتصدر آرسنال أيضًا جدول الدوري الأوروبي، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ. خلفهم، لا تزال المنافسة على المراكز الثمانية الأولى والتأهل التلقائي إلى دور الـ16 مفتوحة للغاية قبل الجولتين الأخيرتين، حيث يتواجد ليفربول ودورتموند وتشيلسي وبرشلونة جميعًا تحت خط التأهل.

ولكن من هم اللاعبون الأكثر تميزًا؟ قامت GOAL بتشكيل فريقنا الأوروبي للموسم 2025-26 حتى الآن، بناءً على إحصائيات كل لاعب على حدة وقدرتهم على وضع معايير التميز للفرق التي تسعى للفوز بالألقاب...

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

    كان تيبو كورتوا أكثر انشغالاً مما كان يود هذا الموسم، لأن ريال مدريد سرعان ما فقد طريقه تحت قيادة تشابي ألونسو وسط موجة كابوسية من الإصابات الدفاعية. لكن ذلك سمح للاعب البالغ من العمر 33 عاماً أن يذكر العالم بأنه لا يزال أفضل حارس مرمى في هذا المجال.

    كان البلجيكي مثيرًا للإعجاب بشكل خاص في دوري أبطال أوروبا، حيث أنقذ 28 كرة في خمس مباريات - وهو أفضل سجل لأي حارس مرمى في المسابقة بعد نفس العدد من المباريات - ثماني منها جاءت في مباراة رائعة ضد ليفربول في أنفيلد.

    لا يزال ريال مدريد في السباق على الألقاب بفضل كورتوا، وحتى أقوى منافسيه ينحنون أمام عظمته، حيث قال أوناي سيمون، حارس مرمى أتلتيك بلباو والمنتخب الإسباني، لصحيفة دياريو آس في نوفمبر: "إذا لم يستطع كورتوا الوصول إلى الكرة، فلن يستطيع أي منا ذلك. من المستحيل العثور على لاعب أفضل منه".

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    ظهير أيمن: يوريين تيمبر (آرسنال)

    لعب يوريين تيمبر دوراً أساسياً في تقدم آرسنال في كلا طرفي الملعب هذا الموسم. يقود الظهير الأيمن الهولندي القوي الفريق إلى الأمام بتمريراته المتقدمة وحمله للكرة، وهو بارع في المواقف الفردية، كما يتضح من حقيقة أنه يحتل المرتبة العاشرة في عدد التدخلات الناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

    قال ميكيل أرتيتا بعد أن قدم تيمبر أداءً رائعًا في فوز الغانرز 3-0 على سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا: "لقد كان رائعًا في كل الجوانب. أعتقد أنه رفع مستواه ومستوى الفريق إلى مستوى آخر".

    إن الحصول على هذا النوع من الثناء من المدرب يعني الكثير. يتمتع أرسنال بجودة عالية في جميع مناطق الملعب، ولكن لا أحد أكثر أهمية من تيمبر في طريقة عمل الفريق ككل.

  • Dayot UpamecanoGetty Images

    قلب دفاع: دايوت أوبامكانو (بايرن ميونيخ)

    واجه دايوت أوبامكانو الكثير من الانتقادات خلال فترة وجوده في بايرن ميونيخ، وكان الانتقاد الرئيسي هو أنه لم يبذل ما يكفي من الجهد لإطلاق العنان لإمكاناته الهائلة. لكن لاعب خط الوسط الفرنسي نجح في إسكات المشككين خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث وفر منصة صلبة قامت عليها بايرن ميونيخ هجومها الأخير على ثلاث جبهات للفوز بالبطولات.

    بعد أن شكل شراكة جديدة قوية مع جوناثان تاه الذي انضم للفريق في الصيف، أصبح أوبامكانو لاعبًا قويًا في المواجهات الثنائية وحقق تحسنًا كبيرًا في اتخاذ القرارات، حيث تألق في خط الدفاع العالي لكومباني. تتزايد التكهنات حول مستقبله مع اقتراب انتهاء عقده بعد ستة أشهر، ويجب على بايرن ميونيخ التأكد من بقائه إذا كان جادًا في عودته إلى الهيمنة على ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، لأنه أصبح لاعبًا لا غنى عنه.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    قلب دفاع: جابرييل ماجالهايس (آرسنال)

    أطلق على آرسنال لقب "فريق الكرات الثابت" بسبب استغلاله الجيد للكرات الثابتة للتفوق على منافسيه في النصف الأول من الموسم، وكان جابرييل ماجالهايس وجه هذا النهج الجديد. البرازيلي هو الهدف كلما أرسل ديكلان رايس أو بوكايو ساكا الكرة إلى منطقة الجزاء، حيث لا يوجد سوى عدد قليل من اللاعبين القادرين على منافسته في القوة البدنية والصرامة.

    يشارك جابرييل في تسجيل الأهداف الحاسمة، مثل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع في نيوكاسل، ويقف في أعلى مكان ليقطع أي خطر جوي في الخلف. كما يلعب دورًا رئيسيًا في بناء هجمات الفريق بتمريراته التي تكسر خطوط الدفاع. ولتوضيح هذه النقطة، جاء أفضل أداء للاعب البالغ من العمر 27 عامًا هذا الموسم في فوز آرسنال 4-0 على أتلتيكو مدريد، حيث لم يسجل الهدف الأول بضربة رأس فحسب، بل أكمل أيضًا 89 في المائة من تمريراته وخلق فرصة حاسمة.

  • Nuno Mendes PSG 2025Getty Images

    ظهير أيسر: نونو مينديس (باريس سان جيرمان)

    احتل نونو مينديس المركز العاشر في تصويت جائزة الكرة الذهبية 2025، متقدماً على نجوم مثل هاري كين وفينيسيوس جونيور وروبرت ليفاندوفسكي، كما احتل مركزاً أعلى بأربعة مراكز من زميله في باريس سان جيرمان ديزيري دوي، الذي كان بطلهم في نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفين في الفوز الساحق 5-0 على إنتر. لا شك أن مينديز استحق هذا الترتيب، لأنه لم يكن هناك ظهير أيسر أفضل منه في أوروبا الموسم الماضي، وكان هذا هو الحال أيضًا بين أغسطس وديسمبر.

    كانت سرعة اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا وقدراته البدنية، سواء في الدفاع أو الهجوم، حيوية بالنسبة لباريس سان جيرمان في الأطراف، كما أنه يتمتع بالجودة الفنية والتوازن اللازمين للتوغل إلى الداخل وربط اللعب، ويقدم أفضل أداء له في المساحات النصفية. سجل مينديز ثمانية أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، اثنان منها في الفوز الساحق 7-2 على باير ليفركوزن وآخر في فوز باريس سان جيرمان 2-1 على برشلونة، حيث أوقف تمامًا لامين يامال الذي لا يمكن إيقافه عادةً. الفوز في تلك المعركة وحده يوضح مدى براعة مينديز.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP

    جناح أيمن: لامين يامال (برشلونة)

    لا يزال يامال اللاعب الأكثر إثارة على هذا الكوكب، على الرغم من معاناته من مشكلة مزمنة في الفخذ خلال الأشهر القليلة الماضية. حتى عندما لا يكون في كامل لياقته، فإن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا قد تقدم ليكون صانع الفارق الأكبر لبرشلونة، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 20 تمريرة حاسمة في 20 مباراة، بما في ذلك هدف رائع بمهارة فردية ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

    لا تزال المشاكل الدفاعية المعتادة تمنع البلوغرانا من الوصول إلى المستوى التالي، لكن براعة يامال غالبًا ما تجعلها غير ذات أهمية. إنه مصدر دائم للسحر، كما يظهر من خلال أكثر من 80 محاولة تسديد في الدوري الإسباني - وهو رقم لم يتفوق عليه سوى كيليان مبابي - في حين أنه سجل أكبر عدد من الأهداف في الدوري حتى الآن في موسم 2025-26 (ثمانية).

    واجه يامال إصابات ومشاكل خارج الملعب ومقارنات غير مفيدة مع ليونيل ميسي أكثر من أي وقت مضى في النصف الثاني من عام 2025، لكنه استمر بطريقة ما في صعوده إلى قمة اللعبة. إنه موهبة خاصة حقًا بلا حدود.

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    متوسط ميدان: بيدري (برشلونة)

    هناك لاعب واحد فقط في تشكيلة برشلونة تألق بنفس مستوى يامال هذا الموسم، وهو العبقري الصغير بيدري. وهو يتصدر قائمة لاعبي خط الوسط في الدوري الإسباني من حيث عدد التمريرات الناجحة والتمريرات في الثلث الأخير من الملعب، بينما يحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المراوغات.

    بيدري هو قلب فريق فليك، ويقدم مثالاً يحتذى به بهدوئه وأناقته في المواقف الصعبة. وصفه مدرب برشلونة بأنه "لاعب مذهل للغاية" بعد أدائه الرائع الأخير ضد أوساسونا، وهو وصف دقيق تمامًا. لم يتمكن العملاق الكتالوني من الاعتماد على لاعب وسط أنيق وذكي مثله منذ أن كان أندريس إنييستا في ذروة تألقه، كما أن عمل بيدري الدؤوب خارج منطقة الجزاء كان حيويًا في تعويض نقاط الضعف الدفاعية للفريق.

  • Vitinha PSG 2025Getty Images

    متوسط ميدان: فيتينيا (باريس سان جيرمان)

    لكن في الوقت الحالي، يحتل بيدري المرتبة الثانية في قائمة أفضل صانعي الألعاب في أوروبا بعد فيتينيا. كان صانع الألعاب البرتغالي في باريس سان جيرمان هو اللاعب الأكثر ثباتًا في صفوف لويس إنريكي مرة أخرى، حيث توقع مدرب توتنهام توماس فرانك أنه "سيكون الفائز المقبل بالكرة الذهبية" بعد أن شاهد لاعب وولفرهامبتون السابق يتفوق على فريقه في دوري أبطال أوروبا.

    حصل فيتينيا على تقييم 9.9 على موقع Sofascore بعد أن سجل ثلاثية في فوز باريس سان جيرمان المثير 5-3 على توتنهام، لكن الأهداف ليست عادةً من نقاط قوته. إنه الرجل الذي يملي الإيقاع على حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ويسعى دائمًا لفتح مسارات تمرير جديدة ودفع الكرة إلى الأمام.

    يبدو أن الكرة ملتصقة بقدمي فيتينها، ونادرًا ما يفقدها، حيث يتصدر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قائمة اللاعبين الذين أكملوا تمريرات في كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي. كما أنه قارئ بارع للعبة ويبرع في قطع الكرة، مما يحدد نمط نظام الضغط المضاد الذي يتبعه لويس إنريكي.

  • luis diaz(C)Getty images

    جناح أيسر: لويس دياز (بايرن ميونيخ)

    لويس دياز يثبت بقوة أنه أفضل لاعب تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025. واجه بايرن مهمة صعبة في تعويض رحيل ليروي ساني الذي انتقل إلى جلطة سراي، لكن دياز أثبت أنه أفضل من جناح مانشستر سيتي السابق، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى في أول 22 مباراة له مع العملاق الألماني، كما تجمعه علاقة تفاهم تام مع كين.

    فقط كين وسيرهو جيراسي لاعب دورتموند يتفوقان على دياز في إجمالي الأهداف المتوقعة (xG) في الدوري الألماني هذا الموسم، مما يعكس أسلوبه المباشر في اللعب ودقته في التسديدات والتمريرات. بالنظر إلى الوراء، ربما يتمنى ليفربول الآن لو احتفظ باللاعب الكولومبي المجتهد، الذي قاد أيضًا هجوم بايرن ميونيخ وكان مصدره الرئيسي في المرحلة الانتقالية.

    أعرب كومباني عن اعتقاده بأن "الإبداع الفوضوي" لدياز قد أعطى بايرن ميونيخ شيئًا جديدًا في الهجوم، وربما يمكن تلخيص ذلك بأفضل شكل في عرضه الذي سجل فيه هدفين ضد باريس سان جيرمان والذي تخللته بطاقة حمراء. نأمل أن تستمر هذه الفوضى لفترة طويلة.

  • Haaland CityGetty

    مهاجم: إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

    بالنسبة لمعايير هالاند العالية، كان تسجيل 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي في موسم 2024-25 نتيجة مخيبة للآمال. لكن النرويجي لا يبتعد الآن سوى بثلاثة أهداف عن هذا الرقم مع تبقي 21 مباراة على نهاية الموسم الحالي، ويمكنه تحطيم رقمه القياسي في موسم واحد البالغ 36 هدفًا، مع عودة فريق بيب جوارديولا إلى مستواه المعهود بعد موسم سيئ للغاية.

    كما أن جائزة هداف دوري أبطال أوروبا في متناول هالاند، حيث يحتل حالياً المركز الثاني برصيد ستة أهداف، مع وجود مباريات مواتية في المرحلة النهائية من الدوري ضد بودو/جليمت وجلطة سراي. لا يوجد من يضاهي لاعب دورتموند السابق في تسجيل الأهداف، لكننا نعلم ذلك بالفعل.

    والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو التقدم الذي أحرزه هالاند في التحكم بالكرة والتمرير، اللذين أصبحا الآن أقرب إلى أسلوب التيكي تاكا الذي يشتهر به جوارديولا، بالإضافة إلى الجهد الإضافي الذي بذله في الدفاع، ولا سيما في الفوز الكاسح 3-0 على مانشستر يونايتد في الديربي، والذي وصفه فيل فودن بأنه "أداءً كاملاً" بستة تصديات، واستردادين للكرة، وتمريرة حاسمة، وهدفين كالمعتاد.

  • Kylian Mbappe celebrationGetty

    مهاجم: كيليان مبابي (ريال مدريد)

    أخيرًا وليس آخرًا، يأتي اللاعب الاستثنائي الجديد رقم 10 في ريال مدريد: كيليان مبابي. سلم لوكا مودريتش هذا القميص الأيقوني، الذي كان يرتديه أيضًا كريستيانو رونالدو، إلى مبابي بعد رحيله في الصيف، ومنذ ذلك الحين أثبت نجم باريس سان جيرمان السابق أنه يستحق هذا القميص، حيث سجل 29 هدفًا في 24 مباراة ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

    سجل مبابي 44 هدفًا في جميع المسابقات في عامه الأول في البرنابيو، حيث حمل على عاتقه فريقًا متفككًا، وأصبح بطريقة ما أكثر إنتاجية على الرغم من تراجع ريال مدريد أكثر. لهذا السبب حصل على هذه المرتبة متفوقًا على كين، الذي كان بنفس القدر من الإنتاجية، ولكن في فريق بايرن ميونيخ الذي يعمل بأقصى طاقته. بدون مبابي، لما كان ريال مدريد لا يزال في المنافسة على أكبر الألقاب.

    لا يتعلق الأمر بأهداف مبابي فقط؛ فاللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لديه أعلى مجموع تمريرات حاسمة متوقعة (xA) في إسبانيا وأكبر عدد من الفرص التي صنعها. إنه يبذل قصارى جهده لرفع مستوى ريال مدريد، تمامًا كما فعل رونالدو في ذروة تألقه، ويستحق الكثير من زملائه.

