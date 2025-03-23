حضر كيليان وغابت بصمته..

تأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما تفوق بركلات الجزاء الترجيحية على حساب كرواتيا.

وفاز الديوك في عقر دارهم بثنائية نظيفة (بعد اللجوء للوقت الإضافي)، ليتعادل الفريقان بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (2-2)، قبل أن تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفرنسيين في الركلة السابعة (5-4).

ويضرب منتخب فرنسا موعدًا مع المنتخب الإسباني، الذي تأهل إلى نصف النهائي بركلات الترجيح أيضًا على حساب نظيره الهولندي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم ينجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في هز الشباك خلال المباراة، رغم الفرص الخطيرة التي حصل عليها.

ونرصد في السطور التالية أبرز ما قدمه نجم ريال مدريد في تأهل فرنسا على حساب كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.