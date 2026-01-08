منجم الذهب في كأس أمم إفريقيا 2025: "إقليم فرنسي" قدم مبابي وكانتي .. وأنجب رياض محرز وقاهر السرطان!

دائمًا ما تُعرف كأس أمم إفريقيا، بأنها "منجم المواهب"، القارة الخصبة التي تكشف لنا عن أسماء جديدة، تطاردها أندية أوروبا، في كل نسخة، إلا أنها أيضًا، البطولة التي يدور حولها الجدل، دائمًا، بشأن اللاعبين "مزدوجي الجنسية"، الذين اختاروا تمثيل بلد الآباء والأجداد، حتى وإن لم يولدوا في القارة السمراء.

عندما تُذكر فرنسا - على سبيل المثال -، بطل كأس العالم 1998 و2018، ووصيف مونديال 2022، يأتي الحديث عن النجوم أصحاب الجذور الإفريقية، الذين قادوا الديوك لهذا المجد، مثل زين الدين زيدان وكيليان مبابي.

ولكن، هناك منطقة في فرنسا، تستحق أن يُسلط الضوء عليها؛ كونها قدم خدمة جليلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بالعديد من نجوم الكرة الذين يشاركون في تلك البطولة، المُقامة على أرض المغرب، وهي منطقة "إيل دي فرانس".