محمود خالد

منجم الذهب في كأس أمم إفريقيا 2025: "إقليم فرنسي" قدم مبابي وكانتي .. وأنجب رياض محرز وقاهر السرطان!

فرنسا الأكثر ظهورًا في كان 2025..

دائمًا ما تُعرف كأس أمم إفريقيا، بأنها "منجم المواهب"، القارة الخصبة التي تكشف لنا عن أسماء جديدة، تطاردها أندية أوروبا، في كل نسخة، إلا أنها أيضًا، البطولة التي يدور حولها الجدل، دائمًا، بشأن اللاعبين "مزدوجي الجنسية"، الذين اختاروا تمثيل بلد الآباء والأجداد، حتى وإن لم يولدوا في القارة السمراء.

عندما تُذكر فرنسا - على سبيل المثال -، بطل كأس العالم 1998 و2018، ووصيف مونديال 2022، يأتي الحديث عن النجوم أصحاب الجذور الإفريقية، الذين قادوا الديوك لهذا المجد، مثل زين الدين زيدان وكيليان مبابي.

ولكن، هناك منطقة في فرنسا، تستحق أن يُسلط الضوء عليها؛ كونها قدم خدمة جليلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025، بالعديد من نجوم الكرة الذين يشاركون في تلك البطولة، المُقامة على أرض المغرب، وهي منطقة "إيل دي فرانس".

  • أكبر مجمع مواهب في العالم

    لنتحدث أولًا عن منطقة إيل دو فرانس، التي تضم أكثر من 12 مليون نسمة، ولديها ما يقارب 300 ألف لاعب، مسجلين لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وهو رقم أكبر من دولة مثل البرتغال، وفق ما أشارت إليه قناة RMC Sport.

    هذه المنطقة التي قال عنها مكتشف المواهب، أنطونيو سالامانكا، الذي عمل مع أندية ليفربول وتوتنهام وفياريال، إنها أكبر مجمع مواهب في العالم، وتتفوق على ساو باولو، وُلد على أرضها، 43 لاعبًا، يشاركون في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا 2025.

    يكفي عزيزي القارئ، أن تدرك بأن إيل دو فرانس، قدمت لكرة القدم، مواهب مثل كيليان مبابي، وويليام ساليبا، فضلًا عن بول بوجبا ونجولو كانتي وكينجسلي كومان وبليز ماتويدي.

  • إيل دي فرانس .. قدمت هؤلاء النجوم في كأس أمم إفريقيا

    بحسب إحصائية نشرها RCScouting، فإن ما تعرف بـ"منطقة باريس الكبرى"، قدمت لنا 43 نجمًا، ولدوا في أقاليم عدة، وباتوا الآن يحملون قمصان منتخبات بلد الجذور في كأس أمم إفريقيا 2025.

    ولعلّ إقليم سين سانت دينيس، هو الأكثر إنجابًا، للنجوم الأفارقة في كأس الأمم، حيث قدم لنا 14 لاعبًا، مثل سعيد باكاري وريان لوتين وياسين برهان "جزر القمر"، باب جايي "السنغال"، سيكو نياكاتي "مالي"، ريان آيت نوري ومهدي دورفال "الجزائر".

    ويأتي إقليم باريس في المركز الثاني، بتقديم 8 مواهب في كأس أمم إفريقيا، على شاكلة يحيى فوفانا وسيكو فوفانا وإيفان نديكا "كوت ديفوار"، منتصر طالبي "تونس"، وأنيس حاج موسى "الجزائر".

    رياض محرز وقاهر السرطان .. أبرز مواهب منطقة باريس!

    وإذا ما تحدثنا عن أبرز النجوم الذين ولدوا في تلك المنطقة الفرنسية، فإن رياض محرز، قائد منتخب الجزائر، يعد أكبر مثال، وهو الذي نشأ في إقليم أوت دو سين، فضلًا عن إقليم إيسوني، الذي قدم سيباستيان هالر، صاحب القصة المؤثرة في محاربة السرطان، والذي عاد إلى الملاعب، ليسجل هدف تتويج كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا 2023.

    أما عن رياض محرز، فهو حديث عن لاعب لا ينشق عنه غبار، صاحب الـ34 عامًا، الذي قاد منتخب الجزائر للفوز بـ"كان 2019"، وبات من أبرز النجوم في نسخة "المغرب 2025"، حيث سجل 3 أهداف في البطولة التي بلغ فيها محاربو الصحراء، الدور ربع النهائي، حتى وقت كتابة المقال.

    محرز، ابن ضاحية سارسيل، التي نشأ بها وعرف كرة القدم بين شوارعها، بات يمثل مقاطعة أوت دو سين، التي تمتاز بالبنية التحتية ووجود أندية تدريب على صلة مباشرة بمراكز احترافية، فيما بدأ رياض رحلته كلاعب ناشئ في نادي AAS، ثم تدرجه بين كويمبيرس، ولوهافر، قبل انتقاله إلى ليستر سيتي، والباقي يذكره التاريخ.

  • نجوم "ليج 1" في أمم إفريقيا 2025

    وإذا ما انتقلنا من أبناء مقاطعات فرنسا، سنجد أيضًا أن الدوري الفرنسي يملك الكثير من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.

    وبحسب الموقع الرسمي للدوري، فإن "ليج 1" قدم 25 لاعبًا في كان 2025، حيث تعد الكاميرون هي المستفيد الأكبر، بمشاركة 5 لاعبين في القائمة، على غرار إيريك إيبيمبي، فرانك ماجري، داني ناماسو، محمد ناجيدا.

    هناك 5 منتخبات فقط، من أصل 24 منتخبًا مشاركًا في البطولة، لم يقوموا باستدعاء لاعبين من الدوري الفرنسي، وهم جنوب إفريقيا، جزر القمر، موزمبيق، أوغندا، زامبيا.

  • كلمة أخيرة..

    تظل فرنسا، محور الحديث بشكل مستمر، إذا ما كان الحديث حول اللاعبين أصحاب الجنسيات المزدوجة، وخاصة ذوي الأصول الإفريقية، الذين دائمًا ما يشكلون قوامًا أساسيًا لمنتخب الديوك، ويقدمون مستويات مبهرة في ملاعب أوروبا والعالم.

    ولكن على النقيض، إذا ما نظرنا لقائمة أبطال كأس أمم إفريقيا، في النسخ الماضية، فحتمًا ستجد لاعبًا أو اثنين - على الأقل - قد ولدوا في الأراضي الفرنسية، واختاروا تمثيل بلد الجذور.

    نسخة كأس أمم إفريقيا 2025، أيضًا، قد تكون شاهدة على ذلك، إلا أننا سننتظر لحين معرفة البطل المتوج باللقب، في 18 يناير الجاري، علمًا بأن الدور ربع النهائي، قد تحددت معالمه، بتأهل مالي، السنغال، مصر، كوت ديفوار، الكاميرون، المغرب، الجزائر، نيجيريا.

