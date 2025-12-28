فرقهما الكلاسيكو وجمعهما "الكان".. سر اجتماع كوندي وتشواميني في المغرب بحضور مبابي!
موقعة نارية بين كوت ديفوار والكاميرون
اصطدم منتخب كوت ديفوار بنظيره الكاميروني مساء اليوم الأحد على ملعب مراكش الكبير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.
وتقدم المنتخب الإيفواري بهدف في بداية الشوط الثاني عن طريق أماد ديالو، قبل أن يتعادل جونيور تشاماديو في الدقيقة 53.
وحال انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي، فإن كوت ديفوار سيعتلي الصدارة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام الكاميرون، بينما يتأجل التأهل إلى الجولة الأخيرة، حيث يحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث بـ3 نقاط، ويأتي الجابون في القاع دون أي نقاط.
الصديقان "الغريمان" في المدرجات
تواجد الثنائي تشواميني وكوندي في مدرجات ملعب مراكش الكبير، رغم أن "الكلاسيكو" يضعهما وجهاً لوجه كأعداء في الملعب، إلا أن علاقتهما تمتد لجذور عميقة بدأت منذ تزاملهما في صفوف بوردو الفرنسي.
ولا تقتصر هذه الشراكة على الصداقة العائلية، بل يتشاركان نفس وكيل الأعمال (جوناثان كيبي)، وتمتد الأمر إلى عالم "البزنس" والإعلام؛ حيث يمتلك الثنائي مشروع "بودكاست" مشترك (The Bridge)، بالإضافة إلى استثمارهما سوياً في أندية بطولة "كينجز ليج".
ومن المعروف أن تشواميني يمتلك أصولًا كاميرونية، حيث هاجر والداه إلى فرنسا قبل ولادته، ليبدأ رحلته مع كرة القدم في مدينة روان، علمًا بأنه يعتز بأصوله الكاميرونية، وقام بزيارة شهيرة إلى البلاد في مسقط رأسه بعد انتقاله إلى ريال مدريد.
مبابي يدعم الكاميرون
خطف النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، الأضواء مجدداً في بطولة كأس أمم إفريقيا، بتواجده في مدرجات ملعب مراكش لمتابعة قمة المجموعة السادسة بين الكاميرون وكوت ديفوار. وانحاز مبابي في خياراته التشجيعية لـ"جذور الأب"، حيث حرص على دعم "الأسود غير المروضة" (بلد والده)، مفضلاً السفر إلى مراكش بدلاً من التوجه إلى الرباط لحضور لقاء الجزائر (بلد والدته) ضد بوركينا فاسو، رغم إقامة المباراتين في توقيت متقارب.
وتأتي هذه الزيارة استكمالاً لجولته في الملاعب المغربية، حيث سبق له الظهور في ملعب مولاي عبد الله بالرباط لمؤازرة صديقه المقرب وقائد "أسود الأطلس" أشرف حكيمي خلال مواجهة مالي، تلبية لدعوة رسمية.
- AFP
ماذا بعد في أمم إفريقيا؟
بعد منافسات الجولة الثانية، ضمنت منتخبات مصر والجزائر ونيجيريا العبور إلى ثمن النهائي بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، ما يمنحها أريحية لتدوير التشكيل في الجولة الأخيرة.
في المقابل، يسيطر القلق على "مجموعة الموت" (السادسة)، حيث يتقاسم كوت ديفوار والكاميرون الصدارة بـ 4 نقاط، لكنهما يواجهان تهديداً حقيقياً من موزمبيق (3 نقاط) المتربصة بأي تعثر لقلب الطاولة.
عربياً، يحتاج المغرب (4 نقاط) لنقطة واحدة لحسم الصدارة رسمياً في المجموعة الأولى، بينما يواجه السودان (3 نقاط) معركة كسر عظام في المجموعة الخامسة لفك الشراكة مع بوركينا فاسو وضمان التأهل المباشر.
أما تونس (3 نقاط)، فلا بديل أمامها سوى الحذر في الجولة الأخيرة لتأمين الوصافة خلف نيجيريا.
وتتجه الأنظار صوب "صراع المركز الثالث"، حيث رفعت منتخبات مثل بنين وموزمبيق والسودان (3 نقاط لكل منها) سقف المنافسة، مما يضع ضغطاً هائلاً على منتخبات المجموعة الأولى (مالي وزامبيا بـنقطتين) والمجموعة الثانية (جنوب إفريقيا بـ 3 نقاط)، إذ قد لا تكفي النقطتان أو الثلاث لضمان مقعد بين "أفضل الثوالث" في ظل ارتفاع رصيد المنافسين في المجموعات الأخرى.
