Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
معتز الجمال

"يمكنه الذهاب وبدء عرض تيد توك".. ردود فعل جارناتشو وفرديناند وجماهير مانشستر يونايتد على إقالة أموريم!

في زلزال مدوٍ هز أركان "أولد ترافورد" صباح اليوم، أطاحت إدارة مانشستر يونايتد بالمدرب البرتغالي روبن أموريم، لتسدل الستار بشكل مفاجئ على حقبة قصيرة انتهت بـ "انفجار" إعلامي غير مسبوق.

جاء قرار الإقالة الخاطف كرد حاسم وفوري على تصريحات أموريم العدائية ضد مجلس الإدارة، ليفجر موجة عارمة من ردود الفعل المتباينة في الأوساط الرياضية.

فبينما سيطرت حالة من "الذهول" على أساطير النادي مثل ريو فيرديناند الذي لم يتوقع هذا السيناريو، ظهرت مشاعر "الشماتة" واضحة لدى أليخاندرو جارناتشو، النجم المغضوب عليه من أموريم، في وقت أجمعت فيه الجماهير على أن الوضع بات "غير مقبول"، مما جعل رحيل البرتغالي أمراً حتمياً.

  • أسباب إقالة أموريم من مانشستر يونايتد

    تكشف الكواليس، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن إقالة روبن أموريم لم تكن وليدة اللحظة أو مجرد رد فعل على تصريحاته النارية بعد التعادل مع ليدز، بل اتخذت إدارة مانشستر يونايتد القرار يوم الجمعة، أي قبل المباراة بيومين.

    القشة التي قصمت ظهر البعير كانت اجتماعاً متوتراً مع المدير الرياضي جيسون ويلكوكس، حيث طُلب من أموريم اعتماد أسلوب هجومي أكثر مرونة واستغلال الصفقات الصيفية البالغة 250 مليون جنيه إسترليني، لكن المدرب البرتغالي تمسك بنظامه المفضل (ثلاثة مدافعين) ورد بغضب.

    رأت الإدارة، بدعم كامل من السير جيم راتكليف، أن الفريق لم يحقق التطور المطلوب رغم الإنفاق الضخم، وأن أموريم فشل في ترجمة الدعم المالي إلى نتائج ملموسة، مما جعل رحيله ضرورياً لإنقاذ الموسم ومحاولة التأهل الأوروبي، ليتم تعيين دارين فليتشر كمدرب مؤقت.

    • إعلان
  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    رد فعل الجماهير

    أشعل قرار الإقالة منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت مشاعر جماهير يونايتد إلى احتفالات صريحة، وسخر أحد الحسابات من سرعة التحولات قائلاً: "تلك الـ '18 شهراً' تحولت إلى حوالي 18 ساعة". وبينما وصف مشجع آخر الحدث بأنه "أفضل يوم إثنين في تاريخ أيام الإثنين"، تهكم على قدرات المدرب الخطابية بالقول: "يمكنه الذهاب وبدء عرض 'تيد توك' (TED Talk) على يوتيوب بما أن كل ما يعرفه هو كيفية التحدث بشكل جيد".

    واستند قطاع عريض إلى لغة الأرقام لتبرير الرحيل، مؤكدين أن "تحقيق 15 فوزاً في 47 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة فوز 31.9% هو أمر غير مقبول على أي مستوى"، فيما لخص آخر مرارة التجربة قائلاً: "العديد من النتائج المحرجة. نحن لا بد أن نعاني".

    وعلى الجانب الآخر، شكك البعض في دوافع الإدارة، معتبرين بسخرية أن "ثورة إعلامية تظهرهم بشكل سيء ستكون القشة التي قصمت ظهر البعير" وليست النتائج الكارثية مثل الخسارة من غريمسبي، بينما لم يفوت جمهور المنافسين الفرصة للشماتة قائلين: "إقالة أموريم.... يا له من يوم حزين لنا نحن جماهير المنافسين"، ورأى آخرون أن المدرب خرج رابحاً مالياً بقولهم: "لعب أموريم بذكاء شديد هناك، وورط يونايتد مرة أخيرة من أجل المكافأة!".

  • جارناتشو سعيد

    لم يخفِ أليخاندرو جارناتشو، جناح تشيلسي الحالي، مشاعره تجاه إقالة مدربه السابق في مانشستر يونايتد، حيث سارع بوضع "إعجاب" على منشور يؤكد رحيل روبن أموريم.

    وكانت العلاقة بين الطرفين قد وصلت لطريق مسدود الموسم الماضي، وتحديداً بعد نهائي الدوري الأوروبي، حين صرح جارناتشو غاضباً من قلة مشاركته: "لعبت كل جولة لمساعدة الفريق، واليوم ألعب 20 دقيقة.. لا أعرف، النهائي سيؤثر على قراري". وهو التصريح الذي رد عليه أموريم بحدة أمام اللاعبين قائلاً: "من الأفضل أن تأمل أن يكون لديك وكيل جيد هذا الصيف"، ما عجل ببيع اللاعب للبلوز مقابل 40 مليون إسترليني.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    ذهول فرديناند

    أبدى أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فيرديناند، حالة من الذهول التام عقب سماع خبر إقالة روبن أموريم، واصفاً القرار بالمفاجأة الصادمة التي لم تخطر على باله.

    وفي حديثه المباشر عبر قناته على "يوتيوب" (Rio Presents)، عبر المدافع السابق عن دهشته العارمة قائلاً: "عندما استيقظت هذا الصباح، لم يكن روبن أموريم ضمن قائمتي لأول اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو حتى خمسة أشخاص توقعت إقالتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز".

    ولم يكتفِ فيرديناند بذلك، بل سارع للتعبير عن صدمته الفورية عبر منصة "إكس"، حيث اكتفى بنشر سلسلة من الرموز التعبيرية التي تدل على الصدمة، ليعكس مشاعر المباغتة التي أحدثها القرار في الأوساط الرياضية.

الدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي crest
بيرنلي
بيرنلي
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0