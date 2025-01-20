"أعطى درسًا لجميع اللاعبين لكنه فشل في التخلص من سوء حظه!" .. المدافع فرانك كيسييه بـ"وجهين" مع الأهلي ضد الاتفاق

الأهلي يعود إلى سكة الانتصارات بقيادة كيسييه "المدافع"..

هُناك بعض اللاعبين الذين من الممكن أن يستخدمهم المدربين في أي مكانٍ على أرضية الملعب، وهم يثقون بأنهم لن يخذلوهم أبدًا؛ فحتى لو لم يقدموا 100% من مستواهم، فأنهم سيقاتلون من أجل شعار الفريق.

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فرانك كيسييه أحد هؤلاء اللاعبين؛ حيث وضعه ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مركز "قلب الدفاع" بدلًا من وسط الميدان، في مواجهة الاتفاق.

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وساهم كيسييه في قيادة الأهلي للفوز على مستضيفه الاتفاق (2-1)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ثنائية الأهلي جاءتا عن طريق جابري فيجا وروبرتو فيرمينو، في الدقيقتين 30 و63 - على التوالي -؛ بينما أحرز الاتفاق هدفه الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بواسطة نجمه جورجينيو فينالدوم.

وبهذه النتيجة.. حافظ الأهلي على مركزه "الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 29 نقطة؛ بينما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عند النقطة 18، في المركز "الحادي عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء "المدافع" فرانك كيسييه، في مباراة الأهلي أمام مستضيفه الاتفاق، مساء اليوم الإثنين..