فيديو | تذكر اسم نجم عربي .. توتي ينسى أسماء نصف زملائه السابقين في روما أبرزهم وصفه بـ"الإله"!

خاض الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي مسيرة كروية طويلة وغنية مع نادي روما، امتدت لما يقرب من 24 عامًا، بدأت منذ عام 1993 حينما تم تصعيده إلى الفريق الأول في سن الـ16 عامًا فقط، بعد أن برز في صفوف فرق الشباب للنادي.

ومنذ لحظة ظهوره الأولى، كان واضحًا أن توتي يمتلك موهبة فريدة وقدرة استثنائية على صناعة الفارق داخل الملعب، مما جعله سريعًا رمزًا للفريق وجماهيره، وواحدًا من اللاعبين القلائل الذين أمضوا كامل مسيرتهم تقريبًا مع نادٍ واحد، ليصبح مثالًا حيًا للولاء والانتماء.

خلال هذه الفترة الطويلة، قاد توتي فريقه روما لتحقيق العديد من الإنجازات المحلية المهمة، أبرزها التتويج بلقب الدوري الإيطالي لمرة واحدة في موسم 2000-2001 تحت قيادة المدرب فابيو كابيلو، وهو اللقب الذي ظل عالقًا في ذاكرة جماهير النادي باعتباره تتويجًا تاريخيًا للفريق.

إضافة إلى ذلك، أحرز توتي مع روما كأس إيطاليا مرتين متتاليتين في موسمي 2006-2007 و2007-2008، كما توج أيضًا بكأس السوبر الإيطالي مرتين عامي 2001 و2007.

أما على المستوى الدولي، فقد كان لتوتي أيضًا بصمة مميزة مع المنتخب الإيطالي، وكان أبرز إنجازاته تمثيل إيطاليا في كأس العالم 2006، حيث توج مع الأزوري بلقب البطولة الأغلى في مسيرته، ليحفر اسمه في سجلات كرة القدم العالمية كأحد اللاعبين الذين جمعوا بين التألق المحلي والدولي على حد سواء.

مسيرة توتي مع روما لم تكن مجرد أرقام وإحصاءات، بل كانت قصة ولاء وإبداع مستمر، جمعت بين المهارة الفنية العالية، والقدرة على القيادة داخل الملعب، والتأثير الكبير على زملائه وجماهير النادي، لتظل صورته كـ"ملك روما" خالدة في تاريخ كرة القدم الإيطالية والعالمية.