الفصل الثالث للأسطورة في روما .. فرانشيسكو توتي من إداري إلى صدامي ثم لم شمل محتمل!

فرانشيسكو توتي وروما، علاقة عاطفية مقدّر لها أن تدوم إلى الأبد، لكنها لم تكن قريبة كما هي الآن من كتابة الفصل الثالث من قصتهما.

بعد المسيرة الاستثنائية كلاعب كرة قدم، والفترة الأقل سعادة كإداري في نادي الذئاب، قد يعود فرانشيسكو توتي مجددًا إلى النادي الذي وُلد ونشأ فيه كرويًا، ليصبح أسطورة فيه.

وقد أقرّ بذلك كلاوديو رانييري، الذي كشف أن عائلة فريدكين وتوتي يتحدثون بهدف التوصل إلى اتفاق. لكن كيف جرت مغامرة توتي كإداري في روما ولماذا انتهت؟

Getty/Goal