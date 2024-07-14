عين على الحكم | أويارزابال ينقذ ليكسييه رغم ابتعاده عن الجدل!

رفض احتساب ركلة جزاء..

عندما تكون في مباراة تجمع عملاقين في نهائي بطولة كبرى مثل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، فبالتأكيد ستكون صافرتك تحت ضغط كبير. هكذا كان الحكم الفرنسي فرانسوا ليكسييه الذي يدير قمة إسبانيا وإنجلترا.

ونجح المنتخب الإسباني في تحقيق لقب اليورو، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة (2-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين.

ووقع أويارزابال على هدف انتصار الماتادور في الدقيقة 86، لينقذ الحكم ليكسييه من جدل إسباني كبير كان سيحدث، خاصة بعدما رفض احتساب ركلة جزاء للماتادور خلال اللقاء.

وكان الحكم الفرنسي فرانسوا ليكسييه قد أدار مباراة لإسبانيا خلال بطولة اليورو، في لقاء جورجيا بدور الـ16، الذي انتهى بفوز ساحق لـ(لا روخا) برباعية مقابل هدف، فيما لم يدر أي مباراة لإنجلترا في البطولة.

ولم يسلم الحكم فرانسوا ليكسييه من بعض الحالات التحكيمية التي شهدت بعض الجدل بين الجماهير، خلال مجريات اللقاء، والتي يمكن أن نستعرضها في النقاط التالية..